La respuesta de Rafa Nadal al ser preguntado por el nuevo formato de la Copa Davis

Más información Este será el equipo español de Copa Davis

Durante la cena de presentación de la Copa Davis el número uno del equipo español, Rafa Nadal, valoró, sin mojarse, el nuevo formato de Copa Davis propuesto por Gerard Piqué,

"No sé si el nuevo formato me gusta. No lo he jugado todavía. Cuando juguemos el torneo podré valorarlo mejor", dijo el tenista español.

Así será la Copa Davis

18 selecciones disputarán durante la próxima semana esté torneo que albergará la madrileña Caja Mágica.

Durante la primera fase, los equipos estarán divididos en seis grupos de tres equipos cada uno. En cuartos se meterán los seis primeros y los dos mejores segundos. A partir de ahí, los ocho supervivientes se jugaran el trofeo en una fase final, que constará de cuartos, semifinales y final.

Las eliminatorias se disputarán al mejor de tres puntos en partidos a tres sets: con dos partidos individuales y uno de dobles en caso de que fuera necesario un desempate.

El equipo español de Copa Davis

El equipo español estará formado por el número 1 del mundo y primer espada de nuestro tenis, Rafa Nadal,. El de Manacor estará acompañado por Pablo Carreño, Marcel Granollers y Feliciano López.

Este equipo deberá medirse en el grupo de la 'muerte' a un combinado ruso, que ha sufrido la baja de última hora del lesionado Medverev y a Croacia, que tampoco contará con Cilic, también lesionado.