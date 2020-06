Garbiñe Muguruza, elegida jugadora del año por la WTA

La española Garbiñe Muguruza ha sido elegida "la jugadora del año 2017" por la WTA, como reconocimiento a su triunfo en Wimbledon y a su momentáneo ascenso al primer puesto del ránking mundial. En un comunicado difundido en su página web, la WTA ha anunciado la designación de Garbiñe Muguruza como "la jugadora del año", un galardón que en la modalidad de dobles ha sido para la suiza Martina Hingis y para la china Chan Yung-Jan.

Entre los méritos de Garbiñe Muguruza figura su aparición como número uno de la clasificación mundial, siendo la segunda tenista española que lo consigue tras Arantxa Sánchez Vicario en 1995.

Esta temporada, Muguruza logró asimismo su segundo título de Grand Slam gracias a su triunfo ante la estadounidense Venus Williams en la final de Wimbledon. Un año antes, en 2016, venció a Serena Williams para capturar el trofeo en Roland Garros.

Garbiñe Muguruza triunfó igualmente en la pasada edición del torneo de Cincinnati. La WTA ha destacado también a la letona Jelena Ostapenko, por su progreso en 2017.

La vigente campeona de Roland Garros, de 20 años, figura actualmente en el top-10. La estadounidense Sloane Stephens, campeona del Abierto de los Estados Unidos, y su compatriota Cici Bellis han recibido los premios a mejor reaparición y a mejor debutante, respectivamente.

Por su parte, la alemana Angelique Kerber ha ganado el Premio Jerry Diamond ACES por contribuir a la promoción del tenis y por su participación en actividades solidarias.

