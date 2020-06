La terrible confesión de la extenista Jelena Dokic: "Mi padre me pegaba a diario, llegó a patearme la cabeza"

La extenista Jelena Dokic ha desvelado en su autobiografía 'Unbreakable' (Indestructible) que se padre abuso física y verbalmente de ella mientras jugaba en el circuito.

Dokic narra cómo comenzó todo y explica que su progenitor le escupía, le tiraba del pelo, le pegaba... "Me golpeaba realmente fuerte. Básicamente empezó desde el primer día que jugué a tenis. A partir de entonces, continuó y se desmadró", revela Dokic.

La extenista australiana explica que en el 2000 recibió una paliza tan brutal que acabó incosciente.

"El golpe en la cabeza me hizo caer y, mientras estaba tendida en el suelo, comenzó a patearme. Me pateó cerca de mi oreja y mi visión se volvió borrosa", asegura Dokic.

Pero la violencia no era sólo física, como narra Dokic, Por ejemplo, tras caer eliminada en las semifinales de Wimbledon en 2000, el padre de Dokic le prohibió dormir en el hotel. La extenista fue encontrada a las 11 de la noche en la sala de jugadores por uno de los árbitros de la competición, que fue quien se encargo de buscar un alojamiento.

Pese a todo, Dokic explica que no odia a Damir, su padre: "No creo que él entienda las cosas que ha hecho. No pienso que se haga responsable... Es difícil encontrar un término medio con él. Las cosas se hacen a su manera o a su manera".