Djokovic arrasa a Nadal en la final de Doha

Rafa Nadal ha caído con claridad frente a Novak Djokovic, por 6 - 1 y 6 - 2 en la final del torneo de Doha.

Las opciones de victoria de Nadal se desvanecieron cuando Djokovic anuló su única posibilidad de rotura en el juego inaugural. Tras esa breve concesión, el serbio tomó ventaja, quebró a continuación el saque de su oponente y se impuso en doce de los siguientes quince puntos, hasta situar en el casillero el 3-0.

Djokovic dominó el juego desde el principio

Igualados ambos tenistas a errores no forzados, el serbio construyó su ventaja gracias a los golpes ganadores; un apartado en el que el indiscutible dominador del circuito masculino doblaba a su oponente -la estadística era de 10 a 5- cumplido el quinto juego.

El desequilibrio (4-1) en el marcador no reflejaba, sin embargo, la lucha de Rafa Nadal, quien no rechazó esta vez el combate planteado por Novak Djokovic desde el fondo de la pista. La falta de respuesta a las aceleraciones del serbio se convirtió, no obstante, en una rémora para el zurdo mallorquín, incapaz de adivinar en repetidas ocasiones los cambios de dirección del primer favorito.

Así logró el jugador de Belgrado, de 28 años, su segunda rotura, definitiva para la resolución de la primera manga, por 6-1, en 31 minutos. Decidido a dominar por vez primera en su carrera el particular cara a cara ante el español -vencedor en 23 ocasiones y perdedor en otras tantas hasta el encuentro-, Djokovic se adueñó del tempo en el duelo más repetido en la historia del circuito masculino.

Fue el 47º episodio entre ellos. Nueve de los diez últimos tienen como ganador a 'Nole', quien se mantiene imbatido ante Rafa Nadal desde la final de Roland Garros de 2014. De ese año, con Doha como escenario, data, precisamente, la última conquista sobre pista dura del mallorquín, verdugo entonces del francés Gael Monfils.

Nueve de los últimos diez partidos entre ambos, han dado como ganador a 'Nole'

La resignación le acompañó esta vez, en la final número 99 de su carrera. Superado por la ambición de un jugador que encadena 16 apariciones consecutivas en la última ronda de un torneo, el quinto mejor tenista del mundo se inclinó después de 73 minutos.

Djokovic sumó al resto el 4-1; se adjudicó sus dos siguientes saques y celebró con el definitivo 6-1 y 6-2 (su triunfo más abultado sobre el español en dos mangas) el título número 60 de su carrera. Hoy por hoy, su nivel es para Rafa Nadal inalcanzable.