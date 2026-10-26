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Xavi Espart, k.o. siete semanas tras el Clásico

El defensa del Barcelona sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho y estará fuera de los terrenos de juego siete semanas.

Xavi Espart, en el momento de caer lesionado ante el Real Madrid

Xavi Espart, en el momento de caer lesionado ante el Real Madrid Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Tras la dolorosa derrota en el Clásico, el Barcelona ha sufrido un segundo varapalo en forma de lesión de Xavi Espart. Y es que el joven defensor azulgrana estará siete semanas de baja por una "lesión en la sindesmosis del tobillo derecho".

"Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas", informa el Barcelona.

La baja del lateral catalán agrava los problemas de Hansi Flick en defensa, ya que están también lesionados Eric García, Andreas Christiansen y Jules Kounde.

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El Real Madrid asaltó este domingo el Camp Nou (1-2) con un doblete de Kylian Mbappé, un resultado que aprieta la pelea por LaLiga. Los de Hansi Flick sigue al frente con 27 puntos, pero el Atlético se coloca a tan solo dos puntos y el Real Madrid, a tres (24 puntos).

"De este partido podíamos salir a tres, seis o nueve puntos... Si sales a nueve, desde el punto de vista psicológico, es pesado. Si salimos a seis, salimos equilibrados, con un partido para jugar directo en el Bernabéu. Salir a tres puntos es diferente, y el modo en que ganamos es también importante. Puedes ganar, con suerte, defendiendo mucho, y ganamos diría con tranquilidad y con todos los méritos", indicó Mourinho tras el triunfo ante el Barça en el Camp Nou.

"Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy ya no tendrá la misma dimensión. El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato. Tenemos que seguir", avisó el entrenador portugués.

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