Muere un futbolista de 15 años tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Salamanca

El CD Munibar Pizarrales ha informado del fallecimiento de Héctor, un joven jugador del Cadete C que perdió la vida tras sufrir un grave accidente en patinete eléctrico.

Tuvo un accidente con otro patinete

El joven de 15 años estuvo ingresado varios días en la Unidad de Vigilancia Intensiva del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Héctor tuvo el grave accidente el 16 de octubre, día en el que chocó contra otro conductor de patinete eléctrico en la calle Victoria del Barrio de Pizarrales.

Comunicado del CD Munibar Pizarrales

"Hay noticias que nunca querríamos tener que dar. Hoy, toda la familia del Piza está de luto.

Con un dolor inmenso, lamentamos el fallecimiento de Héctor, jugador de nuestro Cadete C.

Héctor llevaba tres temporadas defendiendo nuestros colores. Tres temporadas que pueden parecer poco tiempo, pero que han sido más que suficientes para demostrarnos la gran persona que era y dejar una huella imborrable en nuestro club.

Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Nos quedamos con los momentos compartidos, los entrenamientos, los partidos, las sonrisas y todos esos recuerdos que permanecerán para siempre entre quienes tuvimos la suerte de conocerle.

Durante este fin de semana, todos nuestros equipos guardarán un minuto de silencio en su memoria.

Desde el club queremos trasladar todo nuestro cariño, apoyo y nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.

Porque hay personas que dejan huella mucho más allá del terreno de juego. Siempre serás uno de los nuestros. Descansa en paz", informó el club del jugador en un comunicado oficial publicado hace tres días.

Varios clubes de la zona han lamentado el trágico fallecimiento de Héctor, quien solo tenía 15 años cuando perdió la vida por un grave accidente.