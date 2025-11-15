Jannik Sinner somete a Alex de Miñaur y jugará la final de las Nitto ATP Finals

Un implacable Jannik Sinner sometió a Alex de Miñaur(7-5 y 6-2) en las semifinales de las Nitto ATP Finals y se clasificó para la final de este domingo en el Inalpi Arena de Turín, donde buscará su segunda corona de maestro tras la lograda el año pasado en el mismo escenario frente a Taylor Fritz. El de San Cándido es un auténtico martillo jugando en pista rápida indoor: 30 victorias consecutivas y dos años sin perder en esas condiciones. Novak Djokovic fue el último jugador capaz de ganar en este escenario a Jannik, lo hizo en la final de 2023, desde entonces son nueve victorias consecutivas y un balance de 18 sets ganados y cero perdidos.

El campeón del Open de Australia y Wimbledon tuvo que trabajar de lo lindo en el primer set, ante una gran versión de Alex de Miñaur, que tuvo tres bolas de break en el primer servicio del italiano. Jannik sobrevivió a ese momento delicado y se puso el mono de trabajo ante un De Miñaur que se movía como un correcaminos sobre la pista. El jugador australiano logró mantener el parcial igualado hasta el 5-5, pero en el undécimo juego el de San Cándido logró un break que le acabó dando el primer set.

Ahí acabó la resistencia de un Alex de Miñaur que se vio ante un auténtico Everest por delante, el tener que remontar ante Sinner en pista rápida indoor. El actual número 2 de la ATP aceleró en el segundo set y encadenó otro cuatro juegos para colocarse con un 4-0 que suponía la condena para el tenista australiano. Sinner cerró el choque en una hora y 52 minutos para meterse, una vez más, en la final de las Nitto ATP Finals. Alex de Miñaur suma una nueva derrota ante el italiano y el cara a cara refleja una pabullante 13-0 a favor del jugador de San Cándido.

Jannik Sinner se medirá en la final de este domingo (18:00 horas) al ganador del Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime. El canadiense tiene un cara a cara desfavorable de 4-2 ante el italiano, mientras que el murciano domina el head to head ante Sinner (10-5) con cuatro triunfos (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open) y una derrota (Wimbledon) en las cinco finales que han jugado esta temporada.

"Jugar en casa es muy especial. Muy contento de estar en aquí"

Jannik Sinner valoró el apoyo del público del Inalpi Arena de Turín tras el triunfo ante Alex de Miñaur.

"Ha sido un partido muy complicado, sobre todo al inicio. Ha sacado muy bien. Luego he buscado subir el nivel, sobre todo en el segundo set he podido romper pronto, algo que me ha dado confianza. Mañana es un día muy importante. Gracias por el apoyo a todo el público", aseguró el de San Cándido.

"Es el último torneo del año para todos, estamos cansados. Tengo la fortuna de tener al público para darme algo más de fuerza. Jugar en casa es muy especial. Muy contento de estar en aquí, de jugar en Italia", añadió Sinner.