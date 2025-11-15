Muere a los 66 años John Beam, entrenador de futbol americano, tras recibir un disparo en la cabeza

Tragedia y conmoción en California tras la violenta y trágica muerte de John Beam, quien fuera entrenador en jefe de fútbol americano en Laney College y famoso por haber aparecido en el programa 'Last Chance U' de Netflix en 2020. La Policía de Oakland confirmó que el entrenador de 66 años murió tras recibir un disparo en la cabeza.

"Desafortunadamente, el entrenador Beam falleció eta mañana por una herida de bala que recibió ayer. Sé que el entrenador Beam significaba mucho para la comunidad de Oakland", señaló un responsable del Oakland Police Departament en una conferencia de prensa.

"Se ha realizado un arresto en relación con el tiroteo de ayer en el campus de Laney. Nos comprometemos a mantener informada a nuestra comunidad y ofreceremos más detalles", apuntaba el Oakland Police Departament en sus redes sociales.

James Beere, subjefe de policía de Oakland, describió el suceso ocurrido el jueves como un "incidente muy dirigido", explicando que el detenido, identificado como Cedric Irving Jr., de 27 años, y Beam se conocían y, aunque no eran íntimos, el entrenador estaba "abierto a ayudar a todos en nuestra comunidad".

Un hombre de 27 años, detenido como autor de la muerte de John Beam

Una fuente ha confirmado a ABC7 News que Cedric Irving fue detenido en la madrugada del viernes y estaba en posesión de un arma. La detención se habría producido en la estación de BART de San Leandro.

El tiroteo ocurrió el pasado jueves en Laney Fieldhouse en Laney College y John Beam, que fue trasladado de urgencia al Hospital Highland, según informa CNN, fue declarado muerto el viernes a primera hora tras el disparo que recibió en la cabeza. Al parecer, el detenido había jugado en el Skyline High School, donde Beam entrenó durante 22 años, pero Cedric Irving nunca llegó a ser entrenador por Beam, según confirmó James Beere, subjefe de policía de Oakland.

Barbara Lee, alcaldesa de Oakland, ofreció sus condolencias a los familiares y amigos de John Beam a través de un comunicado.

"Mis pensamientos están con el entrenador John Beam y sus seres queridos. El legado del entrenador Beam no se mide en campeonatos o estadísticas. Se mide en los miles de jóvenes en los que creyó, asesoró y se negó a abandonar, incluido mi sobrino, mientras estaba en Skyline High School. Le dio a los jóvenes de Oakland su mejor oportunidad y nunca dejó de luchar por ellos. La violencia armada le ha robado la vida a un hombre que se dedicó a construir a los jóvenes de esta ciudad", señaló Barbara Lee.

"Este es el segundo tiroteo en un campus de Oakland en dos días, y es devastador. Las escuelas deben ser los espacios más seguros de nuestra ciudad. Necesitamos armas fuera de nuestras calles ahora. Estamos juntos, orando por el entrenador Beam y sus seres queridos", indicó la alcaldesa de Oakland.