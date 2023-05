Cuándo y contra quién debuta Carlos Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, llega a Roland Garros como gran favorito para levantar la ensaladera parisina. El murciano aterrizó el miércoles en París y ya está jueves se entrenó por primera vez en la arcilla francesa junto a Stan Wawrinka.

Además, Carlitos ya conoce el duro camino que le espera para ganar su segundo Grand Slam. No habrá final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en Roland Garros. El murciano ha quedado encuadrado en el mismo lado del cuadro que el balcánico, por lo que si ambos tenistas alcanzan las semifinales se verían las caras en la antesala de la gran final. Esta era una posibilidad después de que el español accediera al numero 1 de la ATP y Nole cayera al tercer puesto tras el Masters 1.000 de Roma.

Durísimo camino hacia la final

El posible camino de Carlos Alcaraz hasta esas semifinales con el serbio podría asimismo depararle un cruce de octavos de final ante Cameron Norrie y un duelo de cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas.

En el otro lado del cuadro, Daniil Medvedev, actual número 2 de la ATP, parte como el favorito para llegar a la final de Roland Garros. El ruso se podría cruzar en semifinales con el noruego Casper Ruud, finalista el año pasado y actual número 4 del ranking.

Se coloca entre los favoritos

¿Se ve favorito el tenista de El Palmar? "Soy el mismo jugador que el año pasado, pero soy más maduro, mentalmente soy más fuerte, leo mejor la pista que antes, es algo muy importante para mi", reflexiona desde París. A sus 20 años, rechaza las comparaciones con sus dos primeras apariciones en la tierra batida de Roland Garros y asegura que es un jugador diferente.

Sabe que la ausencia de Nadal podría ayudarle en París: "Cuando está Rafa es más complicado, sobre todo en este torneo. Pero nunca le he tenido miedo a nadie. Aunque hubiera estado no me habría puesto menos posibilidades de ganar el torneo, soy así de ambicioso", agrega el murciano.

Llega a Roland Garros con los torneos de Madrid y Barcelona bajo el brazo, pero con el borrón de haber caído en segunda ronda en Roma contra un rival menor: "Me pongo en la lista de favoritos. Hay muchos capaces de ganar aquí y que tienen el nivel para hacerlo. No me pongo en el top, pero estoy en la lista".

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli de Roland Garros

El murciano ha conocido este viernes a su primer rival en París: será el italiano Flavio Cobolli, de 21 años y 159 del mundo en el ranking ATP. El Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli, primer partido del murciano en Roland Garros 2023, se disputará el lunes 29 de mayo en un horario aún por confirmar por la organización. El encuentro se podrá seguir en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión minuto a minuto, la crónica y las declaraciones posteriores.