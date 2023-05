Carlos Alcaraz desvela si se ve entre los favoritos en Roland Garros

Carlos Alcaraz aspira a conquistar Roland Garros y así lo ha dicho sin ambages este jueves en una rueda de prensa que ofreció en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, donde dio sus primeros raquetazos: "Me pongo en la en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo". El número 1 de la ATP afrontará a sus 20 años su tercera presencia en la arcilla parisina París: en 2021 se plantó en tercera ronda y en 2022 se metió en cuartos. ¿Llegó su momento?

"No tanto por resultados en tierra batida sino también por la confianza que tengo, me pongo en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo, pero también hay otros grandes jugadores como Rafa Nadal, si es que estuviera; Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime. Es un amplio abanico de jugadores llamados a pelear por grandes cosas", ha dicho sobre el segundo Grand Slam de la temporada y que para él será el primero tras perderse por lesión el Open de Australia.

En cuanto a su sorprendente eliminación en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, con un 3-6 y 6-7 (4) ante el húngaro Fabian Marozsan cuando venía de conquistar el Godó en Barcelona y el Mutua Madrid Open, extrajo conclusiones positivas: "Venía con mucha carga y exigencia física y más mental. Llevaba muchas semanas con esa exigencia y sin poder descansar y, aunque quiero ganar cada torneo al que voy, me tomo las cosas desde el lado positivo y esta derrota me permite descansar y entrenar con una carga alta de cara a Roland Garros. En ese sentido me viene bien estar en casa y entrenar con la mirada puesta en Roland Garros".

Djokovic, ¿su gran rival?

El serbio Djokovic, su gran rival en la pugna por el número 1 mundial ahora mismo, cayó en cuartos de final de Roma ante Holger Rune por 2-6, 6-4 y 2-6: "Djokovic lleva más de 15 años en lo más alto y es complicado seguir esa estela de grandes resultados año tras año, pero su capacidad de dejar al lado las derrotas y sacar su mejor versión es increíble y seguro que llegará a París con mucha energía", apuntó el murciano. "Lo veo como favorito y no hay que fijarse tanto en esos últimos resultados pues irá con hambre y ganas de ganar".

Tampoco parece obsesionado por el número 1: "No le doy demasiadas vueltas al ranking, aunque sé que si quiero mantener esta condición debo hacerlo bien en cada torneo. Si disfruto y me divierto vendrán buenos resultados y los puntos que me hagan tener una buena clasificación en la ATP".

Tras enterarse de que finalmente Rafa Nadal no se ha recuperado de su lesión y se perderá Roland Garros, Alcaraz ha mandado un mensaje a su compatriota: "Muchísimo ánimo Rafa! Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres!", ha escrito el murciano en sus redes sociales.