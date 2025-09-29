Alcaraz - Ruud del ATP 500 de Tokio: Horario y dónde ver las semifinales hoy en directo

Carlos Alcaraz volvió a exhibir su mejor versión en el ATP 500 de Tokio y se clasificó para las semifinales tras superar con autoridad al estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 6-4).

El murciano, que apenas tres días antes había sufrido una torcedura de tobillo, sacó su tenis más contundente para meterse entre los cuatro mejores del torneo, donde se mide hoy al noruego Casper Ruud.

El partido apenas duró una hora y veinte minutos, tiempo en el que Alcaraz firmó 16 golpes ganadores en un primer set impecable. En la segunda manga, un break clave inclinó definitivamente el marcador, aunque el español desaprovechó tres bolas de partido con 5-3, lo que dio algo de aire a su rival antes de cerrar el triunfo en el juego siguiente. Alcaraz se mostró sólido desde el fondo, dominó los intercambios y obligó a Nakashima a defenderse sin apenas opciones de contragolpe.

Ruud viene de aplastar a Vukic

El triunfo permite al número 1 del mundo llegar con energía a la penúltima ronda, donde le espera hoy un Ruud, número 12 del mundo, que también resolvió con solvencia sus cuartos de final al imponerse a Aleksandar Vukic por 6-3 y 6-2 en menos de una hora.

En la otra parte del cuadro, los estadounidenses Taylor Fritz, segundo cabeza de serie, y Jenson Brooksby, que sorprendió a Holger Rune en cuartos, buscarán el otro billete para la final.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Casper Ruud

El partido de semifinales entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud está programado para hoy lunes 29 de septiembre en la pista central Colosseum sobre las 11:00 hora peninsular española.

La crónica del partido ante Ruud, así como la última hora del campeonato, los mejores puntos y las reacciones del tenista murciano, podrán seguirse a través de la web de Antena 3 Deportes.

