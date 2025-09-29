Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

ATP 500 de Tokio

Alcaraz - Ruud del ATP 500 de Tokio: Horario y dónde ver las semifinales hoy en directo

El tenista murciano busca la final del torneo japonés ante el número 12 del mundo.

Carlos Alcaraz, en acci&oacute;n ante Sebasti&aacute;n B&aacute;ez en Tokio

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en TokioReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz volvió a exhibir su mejor versión en el ATP 500 de Tokio y se clasificó para las semifinales tras superar con autoridad al estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 6-4).

El murciano, que apenas tres días antes había sufrido una torcedura de tobillo, sacó su tenis más contundente para meterse entre los cuatro mejores del torneo, donde se mide hoy al noruego Casper Ruud.

El partido apenas duró una hora y veinte minutos, tiempo en el que Alcaraz firmó 16 golpes ganadores en un primer set impecable. En la segunda manga, un break clave inclinó definitivamente el marcador, aunque el español desaprovechó tres bolas de partido con 5-3, lo que dio algo de aire a su rival antes de cerrar el triunfo en el juego siguiente. Alcaraz se mostró sólido desde el fondo, dominó los intercambios y obligó a Nakashima a defenderse sin apenas opciones de contragolpe.

Ruud viene de aplastar a Vukic

El triunfo permite al número 1 del mundo llegar con energía a la penúltima ronda, donde le espera hoy un Ruud, número 12 del mundo, que también resolvió con solvencia sus cuartos de final al imponerse a Aleksandar Vukic por 6-3 y 6-2 en menos de una hora.

En la otra parte del cuadro, los estadounidenses Taylor Fritz, segundo cabeza de serie, y Jenson Brooksby, que sorprendió a Holger Rune en cuartos, buscarán el otro billete para la final.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Casper Ruud

El partido de semifinales entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud está programado para hoy lunes 29 de septiembre en la pista central Colosseum sobre las 11:00 hora peninsular española.

La crónica del partido ante Ruud, así como la última hora del campeonato, los mejores puntos y las reacciones del tenista murciano, podrán seguirse a través de la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz: "Estaba asustado y preocupado, no voy a mentir"

Carlos Alcaraz, en el momento de ser atendido en Tokio

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en Tokio

Alcaraz - Ruud del ATP 500 de Tokio: Horario y dónde ver las semifinales hoy en directo

Bad Bunny durante su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico

Bad Bunny será la estrella del descanso de la Super Bowl 2026 de la NFL

Rahm celebra con Lowry que Europa retiene y gana la Laver Cup 2025

La Europa de Jon Rahm gana la Ryder Cup en un final agónico y sigue recortando a Estados Unidos

Carpa del circo de Alemania
Acróbata

Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo de Alemania

Garbiñe Muguruza posa con su marido Arthur Borges
Tenis

Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada: "Familia"

Lewandowski celebra su gol ante la Real
LaLiga

Lamine y Lewandowski salen al rescate ante la Real y el Barça desbanca al Madrid del liderato (2-1)

Lamine, que salió en el 58', 'regaló' el gol de la remontada a Lewandowski en un partido difícil en el que la Real mereció más. El Barça, nuevo líder de la Liga tras el batacazo blanco en el derbi.

Marc Márquez posa con el trofeo de campeón del mundo de Moto GP 2025
Moto GP

La leyenda de Marc Márquez, en números: del 'infierno' a la gloria seis años después, estadísticas, comparación con Rossi...

El catalán vuelve a ganar un mundial seis años después y tras una larga travesía por el desierto, múltiples lesiones, caídas y hasta una decena de operaciones ¿Es el mejor de la historia? Analizamos su carrera en números.

Badosa llorando durante su partido ante Muchova en Pekín

La pesadilla de Paula Badosa no tiene fin: se retira en el sexto juego ante Muchova y rompe a llorar tras otra lesión

Carlos Alcaraz celebra un punto

Alcaraz sigue arrasando en Tokio: vence a Nakashima y pisa su undécima semifinal de la temporada

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP en Japón

Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP en Japón

Publicidad