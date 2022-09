Carlos Alcaraz: "El ranking está ahí, pero no me siento el mejor"

Carlos Alcaraz es ya el nuevo rey del tenis mundial. El de El Palmar (Murcia) ganó el US Open, su primer Grand Slam, y se coronó en Nueva York como el nº 1 de la ATP.

José Ángel Abad ha entrevistado al nuevo monarca del tenis sobre la moqueta de la Arthur Ashe, esa que le ha coronado como el mejor tenista del mundo tras el Abierto de Estados Unidos 2022.

"No me siento el mejor, me siento que soy un jugador más"

"Obviamente el ranking está ahí, mi nombre está en el 1, pero no me siento aún número 1 del mundo. Todavía soy un jugador que admira a Djokovic, a Rafa, a Federer... No me siento el mejor aunque los números estén ahí. No me siento el mejor, me siento que soy un jugador más que lo está haciendo muy bien, pero hay muchos jugadores que dan guerra también", indicó con humiladad Carlos Alcaraz.

Y es que muchos ya le consideran como el heredero del Big Three, el trío formado por Federer, Nadal y Djokovic y que han gobernado el tenis en los últimos 20 años.

"Ellos tienen 20, 21 y 22 Grand Slam... Y yo solo tengo uno. Vamos a seguir trabajando para intentar conseguir aunque solo sea una pequeña parte de los que han hecho ellos y seguir trabajando para estar el mayor tiempo posible en el nº 1. Pero ahora no me considero el cuarto, tras esos tres grandes nombres que hay. Y vamos a seguir trabajando para intentar estar a la altura de ellos", explicó Alcaraz.

"Las finales no se juegan sino que se ganan"

Carlos Alcaraz reconoció que la final se presentaba complicada ante Casper Ruud, un jugador que ha jugado a un gran nivel durante las dos semanas del US Open.

"No salí sabiendo que iba a ganar, pero sí sabiendo que iba a ir a por ello. Siempre he dicho que las finales no se juegan sino que se ganan y ya que habíamos llegado a la final había que darlo todo. Me ha costado, Casper Ruud estaba jugando increíble, pero he puesto todo lo que tenía en mi mano y creo que al final todo el trabajo ha dado su fruto hoy", reconoció el tenista murciano.

Por último, Alcaraz agradeció el apoyo de todos los aficionados durante su participación en el US Open.

"El apoyo que he recibido de toda España y de todo el mundo ha sido increíble y eso me ha dado la energía para poder llegar a este momento", concluyó Carlos Alcaraz.