Carlos Alcaraz explica cómo sería medirse con Rafa Nadal en Roland Garros

Carlos Alcaraz recibía el pasado lunes el premio Laureus al deportista revelación, un galardón tras su extraordinario 2022 en el que conquistó dos Masters 1.000 (Miami y Madrid), el US Open y el número 1 del mundo. El murciano se ha consagrado en la élite del tenis mundial con sus 20 años recién cumplidos y en 2023 ya suma cuatro títulos: Buenos Aires, Indian Wells, Conde de Godó y Madrid).

Durante la gala celebrada en París, Carlos Alcaraz atendía a la televisión francesa 'France TV' y respondía a cómo sería medirse con Rafa Nadal en Roland Garros, torneo que el balear ha conquistado en 14 ocasiones a lo largo de su carrera.

"Sería terrible, la verdad. Jugar contra Rafa aquí en París sería un reto bastante grande, pero yo siempre quiero jugar contra los mejores. Esperemos que llegue aquí a París al 100% y que le podamos ver disfrutar jugando al tenis de nuevo. Obviamente, tengo mucho respeto hacia Rafa, es uno de los mejores deportistas de la historia, uno de los mejores tenistas", aseguraba Alcaraz sobre un hipotético cruce ante su compatriota sobre la tierra batida de París.

Carlos Alcaraz también fue preguntado por si se veía capaz de ganar el grand slam parisino.

"Ojalá. Ojalá pueda ganar la mitad que ha ganado él (Nadal). Él ha levantado el título en Roland Garros no sólo una vez, sino 14, ya no sólo en Grand Slam, pero repetir esa cifra en cualquier torneo es una locura", admitía el tenista de El Palmar.

"Se me ha quedado esa espina clavada por no poder jugar contra Roger"

Por último, Alcaraz reconocía que no haber podido medirse a Roger Federer es "una espina" que tiene clavada.

"Se me ha quedado esa espina clavada por no poder jugar contra Roger, es un partido que me hubiera encantado jugar y en el que hubiera disfrutado mucho, pero no ha podido ser. Esperemos que hagamos alguna exhibición algún día y que pueda compartir pista con él, sería algo increíble", concluyó Alcaraz.