Carlos Alcaraz: "Estoy preparado para hacer grandes cosas aquí"

Carlos Alcaraz no se arrugó ante el italiano Matteo Berrettini y supo remontar un set en contra (3-6, 6-3, 6-3 y 6-3) para meterse por primera vez en los cuartos de final de Wimbledon. El murciano, que viene de ganar en Queen's, va a más en cada partido sobre la hierba y no renuncia a nada en el All England Club.

"Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Estoy muy contento del nivel que he mostrado, pero no me sorprende para nada, ganar a Matteo", explicó el jugador de El Palmar.

"Quiero jugar una final aquí, vine con ese objetivo. Estoy en cuartos y ahora que estoy ahí quiero más. Estoy listo para más", advirtió el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Rune, próximo rival de Alcaraz sobre la hierba de Wimbledon

En cuartos de final le espera el danés Holger Rune, un jugador al que Carlos conoce desde hace años.

"Estoy emocionado por este partido, hemos compartido muchos momentos, nos conocemos desde que tenemos doce años. No nos escribimos, pero nos conocemos mucho y tengo muchas ganas y seguro que él también. Él tiene mucha pasión, ama el tenis. Es un tío muy competitivo", analizó Alcaraz.

"Holger no es tan sacador como Jarry y Matteo, pero sigue siendo un jugador con un buen saque, para mí. Recordando el partido en París me costó restarle", recordó el murciano.

"Es genial, es bueno para el tenis. Jugamos muchos torneos cuando teníamos doce años, crecimos juntos, pasamos por todas las categorías. Jugar unos cuartos de Grand Slam es algo que voy a disfrutar", concluyó Alcaraz.