Carlos Alcaraz no se esconde: "Todo madridista quiere ver a Mbappé en el Madrid"

Si algo le caracteriza a Carlos Alcaraz es su espontaneidad. Además de su pasión por el Real Madrid. Y es que el tenista murciano desea, como muchos madridistas, ver al jugador francés vestido de blanco. Ante la pregunta de Nelson Pérez, de Hispanic Sports Media, y en la rueda de prensa con motivo del Masters 1.000 de Toronto, el número 1 del mundo lo dejó bien claro: "Todo madridista quiere ver a Mbappé en el Madrid".

Y añadió que "es uno de los mejores jugadores del mundo, todos lo quieren ver en su equipo. Estoy viendo memes, ya cualquier cosa es Mbappé al Madrid y me hacen gracia. Pero ojalá leamos alguna noticia de que Mbappé va al Madrid porque me encantaría".

Por otro lado, Carlos Alcaraz confesó donde ha colocado el trofeo de Wimbledon que conquistó hace un mes: "Está en el comedor. Cada vez que comemos o cenamos lo veo allí. Es algo que nunca olvidaré y es algo que todavía no tengo asimilado, haber ganado Wimbledon con 20 años", dijo el jugador de El Palmar.

Además Alcaraz habló de lo que supuso la final contra Novak Djokovic: "Todos los grandes jugadores aprenden durante el partido. Tras el primer set sabía que estaba jugando bien, que había que aprovechar las oportunidades. Aprendes cosas específicas, cosas tácticas que durante el partido va haciendo Nole y que no te das cuenta, como algunas bolas que quizás van primero a un lugar y siempre repite a un lugar, como los saques en momentos difíciles que van a un lugar más que otro... Cosas que al final del partido te sirven y eso aprendí", analizó Carlitos.

"Ahora mismo intento mejorar todo un poco"

El campeón de Wimbledon y US Open también dijo que quiere mejorar varios aspectos del juego, asegurando un progreso conforme vaya cumpliendo años y madurez en el tenis: "Ahora mismo no estoy enfocado en nada especialmente, tengo claro que tengo que mejorar todo, siempre se puede mejorar, ahora mismo intento mejorar todo un poco".

Y añade lo siguiente: "Obviamente a mitad de temporada con tantos torneos seguidos es más complicado enfocarse en las cosas y prestar atención en los entrenamientos, sino poco a poco, en cada set de entrenamiento y cada partido, intentando hacer las cosas que no he hecho bien", explicó.

Carlos ha mejorado a nivel mental con respecto a Canadá (Montreal) hace un año: "He aprendido a cómo lidiar con la presión, a lidiar con todo. He estado jugando en grandes pistas, me ha ayudado a crecer como persona y jugador y ahora soy un jugador completamente diferente", concluyó Alcaraz.