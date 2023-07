Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev: partido de semifinales de Wimbledon, en directo

El ruso Daniil Medvedev dijo lo siguiente al ser preguntado sobre su semifinal contra Alcaraz: "He visto alguno de sus partidos, vi un rato contra Matteo.. Es interesante jugar contra alguien como Carlos. Es un tenista increíble y solo tiene 20 años".

Y añadió lo siguiente: "Lo que hace es espectacular. No para y no creo que lo haga, pero ya he jugado contra muchos grandes jugadores en mi carrera y he conseguido ganar muchas veces, así que si doy lo mejor de mi mismo tendré oportunidades".