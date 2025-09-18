Bjorn Borg, sobre su pasado con las drogas: "Estuve cerca de morir muchas veces"

Bjorn Borg, uno de los grandes iconos de la historia del tenis, habló abiertamente sobre el cáncer de próstata que padece y aseguró que afronta la enfermedad con calma y realismo: "Cuando hablé con el médico me dijo que estaba muy muy mal. Me dijo que sería una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago pruebas. El último test fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir", explicó en declaraciones a la BBC antes del inicio de la Laver Cup en San Francisco.

La enfermedad, en remisión

El sueco, campeón de once Grand Slams y 66 títulos individuales, se sometió a una operación en 2024, un año después de que le detectaran el problema en la próstata. Desde entonces, la enfermedad se encuentra en remisión. "Es como que no sientes nada, estás bien y de repente algo va mal. Espero que todo esté bien en el futuro. Me tomo la vida día a día, año a año", admitió.

"Si hubiera sabido lo que iba a pasar años después, habría seguido jugando"

Borg recordó también su retirada a los 25 años, un adiós que sorprendió al mundo cuando aún era número 1 y dominaba Wimbledon y Roland Garros: "Había tenido suficiente. Había perdido el interés y la motivación", confesó. "Si hubiera sabido lo que iba a pasar años después, habría seguido jugando".

Problemas con las drogas

El sueco repasó además una etapa oscura de su vida marcada por las adicciones: "Yo no tenía un plan. La gente hoy en día tiene ayuda que le puede guiar. Yo estaba perdido en el mundo. Había drogas, pastillas y alcohol para escapar de la realidad. No es bueno, claro, te destruye como persona". Y no escondió que estuvo "cerca de morir muchas veces", aunque remarcó que logró enderezar su vida: "Arreglé mi vida y estoy muy contento conmigo mismo".

