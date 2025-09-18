Janire González-Etxabarri conquista su primer Mundial de surf: "Solo quería abrazar a mi hermana"

La playa de La Bocana (El Salvador) ha sido la sede elegida para albergar una de las mejores competiciones del mundo del surf: los ISA World Surfing Games 2025. La campeona de la categoría femenina no ha sido otra que la española Janire González-Etxabarri: "No pensaba que en mi segundo Mundial ya saldría como campeona del mundo, pero muy contenta y muy orgullosa del trabajo", decía Janire.

"Estamos en uno de los mejores momentos del surf español, en especial el femenino"

Tras montar la última ola y hacerse con el oro, la surfista solo recuerda una cosa: "Solo me acuerdo de salir del agua y quererabrazar a mi hermana". Y no es para menos, porque su hermana Anette también es surfista y siempre compiten la una contra la otra, aunque enfrentarte a tu hermana "es un poco difícil, porque al final no quieres que te gane tu hermana pequeña, ni ella quiere ganar a su hermana mayor. Dice que se siente mal, pero yo no me lo creo", bromea la campeona del mundo con Antena 3 Deportes.

Las hermanas González-Etxabarri han protagonizado uno de los mejores momentos del torneo con ese abrazo final y han conseguido una instantánea para el recuerdo, que ya tiene su hueco asegurado en casa: "Seguramente la voy a enmarcar en casa para que la gente recuerde también que nos queremos un poco y no todo son gritos, peleas y piques", bromeaba la hermana mayor.

Referente para las más pequeñas

Igual que Janire nunca pensaba en llegar a ganar un Mundial con 20 años y lo ha conseguido, sueña con "enseñar a las futuras surfistas y demostrarles que con trabajo y que si de verdad lo quieres, todo es posible", indicaba la de Zumaia.

Este torneo siempre será especial para ella, y no solo por ser su primer Mundial, sino también porque Nadia Erostarbe, su inspiración en el mundo del surf, también estaba en la competición y ha conseguido imponerse.

Con este Mundial, Janire agranda su palmarés con tres Campeonatos de Europa en categoría Junior y cuenta con experiencia en los pasados Juegos Olímpicos, colocando el surf español en la cresta de la ola: "Estamos en uno de los mejores momentos del surf español, en especial el femenino".

