El hincha con el que se encaró Simeone en Anfield rompe su silencio: "Creo que es un poco cobarde"

El aficionado que increpó a Diego Simeone negó cualquier insulto racista o mención a las islas Malvinas y tachó de "cobarde" al argentino. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Jonathan Poulter, aficionado del Liverpool, trató de aclarar la situación con el técnico del Atlético de Madrid, que le recriminó su actitud durante el partido.

Acusa al asistente del Cholo de escupirle

"Creo que es un poco cobarde. La prensa le preguntó que qué había pasado. No hubo ningún insulto racista ni por mi parte ni por cualquier otra. No hubo ninguna mención a las Islas Malvinas, ni por mi parte ni por la del resto, pero el hecho de que no respondiera a la pregunta y cogiera y se fuera ha hecho que todo el mundo especule sobre ello", explicó en el vídeo.

"Tengo mensajes en todos sitios preguntándome que qué dije. Solo le dije 'jódete, hemos ganado', como cualquier otro. Es lo mismo que nos hicieron a nosotros cuando empataron. Su asistente estaba celebrando enfrente de nosotros y me escupió", abundó Poulter.

En varios vídeos que se han viralizado en las últimas horas se puede ver cómo este aficionado hace gestos despectivos a los futbolistas y cuerpo técnico del Atlético durante el empate 2-2 marcado por Marcos Llorente para los colchoneros.

Amenazó al acompañante de una persona en silla de ruedas

Además, este aficionado ya fue condenado a tres años sin poder entrar a Anfield en 2015 tras amenazar al acompañante de una persona en silla de ruedas durante la despedida de Steven Gerrard en 2015. Un juzgado le condenó a estar tres años sin poder ir a Anfield así como al pago de 1080 libras.

"Te insultan todo el partido y no puedo decir nada"

Lo cierto es que el gol del defensa red Virgil Van Dijk en el descuento desató una reacción pocas veces vista de Diego Pablo Simeone: "Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando", explicó Simeone en declaraciones a Movistar.

"El árbitro entendía la situación. Ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias", apuntó Simeone.

Ese aficionado profirió al técnico "insultos todo el partido, gestos incluidos", según añadió Simeone, que apuntó: "Está claro que el que tengo que tener calma soy yo, tienes que soportar los insultos, los gestos y cualquier situación del otro porque estás en un lugar que tienes que soportar".

