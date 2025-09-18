José Mourinho vuelve al Benfica 25 años después: "Es un honor inmenso"

José Mourinho es el nuevo entrenador del Benfica, club con el que ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/2027.

"Benfica informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Mourinho para la firma de un contrato de trabajo deportivo que se extenderá hasta el final de la temporada 2026/27", según informó la entidad en su página web.

Lo que resta de temporada y una más

Así, el portugués firma por lo que resta de la presente temporada y una más, aunque tanto el club como el entrenador podrán poner fin al actual contrato 10 días después del último encuentro del curso 2025-26, según el comunicado.

Su llegada al equipo lisboeta se produce dos semanas después de que fuera destituido en el Fenerbahce turco, club al que llegó en junio de 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas, tras quedar fuera de la Liga de Campeones precisamente al perder 1-0 contra el Benfica en la última ronda previa.

Jugará contra el Madrid en fase liga

Será el 13º equipo que entrene Mourinho, que ya se verá las caras el 30 de septiembre con el Chelsea, uno de sus exequipos, mientras que también se verá las caras en la última jornada de la fase liga de la Champions, el 28 de enero de 2026, con el Real Madrid, equipo que entrenó entres 2010 y 2013, en el Estadio da Luz.

"Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después. Me preguntabais qué perfil necesitábamos después del partido de Champions, y era el de un ganador, con un currículum ganador. Sería difícil encontrar a alguien con un currículum más amplio", elogió Rui Costa, presidente del Benfica.

"Ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado"

Por su parte, Mourinho aseguró que no llega al club lisboeta para "celebrar" su carrera. "Ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica", confesó.

"A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, esa es mi misión. Es un honor inmenso", ha destacado el técnico portugués durante la rueda de prensa de presentación.

El técnico originario de Setúbal vuelve así a dirigir Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, el AS Roma, el Chelsea y el Manchester United.

Palmarés

En su haber tiene dos Ligas de Campeones con el Inter de Milán y el Oporto, una Europa League con el Manchester United, una Conference League con la AS Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto.

Además, ganó una liga española con el Real Madrid, tres premier con el Chelsea y dos calcio con el Inter. Ha sido declarado, además, mejor entrenador del año por la FIFA en cuatro ocasiones.

Vuelve a Portugal 21 años después

Mourinho regresa a Portugal 21 años después, donde fue entrenador del Oporto entre 2002 y 2004, del Leiria entre 2001 y 2002 y del Benfica, en el año 2000.

El puesto en las 'águilas' estaba vacante tras el despido del técnico Bruno Lage, después de la derrota del martes en casa contra el Qarabag de Azerbayán por 2-3 en la Champions League y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de la liga nacional.

Tras superar la quinta jornada, el Benfica, que aún tiene un partido pendiente, va cuarto en la clasificación de la liga lusa con 10 puntos y el próximo fin de semana se enfrentará al AVS SAD.

