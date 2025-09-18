El juez abre juicio oral a Raúl Asencio y los otros tres futbolistas por los vídeos sexuales de una menor

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha acordado abrir juicio oral contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio y los exjugadores de la cadena de filiales del club Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de haber difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez exige a Ruiz, Rodríguez y García que depositen sendas fianzas de 20.000 euros, mientras que requiere a Raúl Asencio que aporte una de 15.000 euros.

Según detalla el auto, el Ministerio Fiscal imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1,3 apartados 1º y 5º; al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados 2º y 5º del Código Penal, y al cuarto, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del articulo 197.1.3 apartado 2º y 5º del Código Penal.

Por su parte, las dos presuntas víctimas también han formulado acusación contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros tras haber retirado su acusación contra el central del Real Madrid.

El auto, fechado a 2 de septiembre de 2026, no es susceptible de recurso, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com