Tercer día de ofensiva total mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: "Hay un plan de negocios"

Es el tercer día de invasión israelí en la ciudad de Gaza. Su ejército ha difundido imágenes de misiles cayendo sobre supuestos enclaves de Hamás. Israel sigue también lanzando panfletos para pedir a los residentes que evacúen. El horror y la devastación continúan un día más. Israel y Estados Unidos han empezado a repartirse la Franja. El ministro de Finanzas hebreo, Bezalel Smotrich, considera que el territorio es una "mina de oro inmobiliaria".

"Un plan de negocios en el escritorio de Trump"

En palabras del ultraderechista, "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha". Señala que "ahora tenemos que construir", antes de añadir que la oportunidad "se amortiza sola". "Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump", ha asegurado. Mientras tanto, siguen cayendo las bombas en la fase final de la operación Gedeón.

El ministro de Finanzas señala que han "pagado mucho dinero por esta guerra", por lo que "ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes".

La ofensiva israelí

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

El Ejército israelí habilita dos "rutas temporales"

Además, desde el Ejército de Israel se anunció este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que va a estar disponible durante 48 horas para que se produzca la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", publicó Avichay Adraee, el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes en su cuenta de la red social 'X'.

Unas horas después, el ejército israelí anunciaba la apertura de otra ruta adicional durante 48 horas para que los palestinos puedan salir de la ciudad de Gaza, aumentando el miércoles sus esfuerzos para evacuar a la población civil y enfrentarse a miles de combatientes de Hamás.

