Ofensiva
Tercer día de ofensiva total mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: "Hay un plan de negocios"
El ministro de Finanzas hebreo, Bezalel Smotrich, considera que el territorio es una "mina de oro inmobiliaria".
Es el tercer día de invasión israelí en la ciudad de Gaza. Su ejército ha difundido imágenes de misiles cayendo sobre supuestos enclaves de Hamás. Israel sigue también lanzando panfletos para pedir a los residentes que evacúen. El horror y la devastación continúan un día más. Israel y Estados Unidos han empezado a repartirse la Franja. El ministro de Finanzas hebreo, Bezalel Smotrich, considera que el territorio es una "mina de oro inmobiliaria".
"Un plan de negocios en el escritorio de Trump"
En palabras del ultraderechista, "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha". Señala que "ahora tenemos que construir", antes de añadir que la oportunidad "se amortiza sola". "Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump", ha asegurado. Mientras tanto, siguen cayendo las bombas en la fase final de la operación Gedeón.
El ministro de Finanzas señala que han "pagado mucho dinero por esta guerra", por lo que "ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes".
La ofensiva israelí
La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.
El Ejército israelí habilita dos "rutas temporales"
Además, desde el Ejército de Israel se anunció este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que va a estar disponible durante 48 horas para que se produzca la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", publicó Avichay Adraee, el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes en su cuenta de la red social 'X'.
Unas horas después, el ejército israelí anunciaba la apertura de otra ruta adicional durante 48 horas para que los palestinos puedan salir de la ciudad de Gaza, aumentando el miércoles sus esfuerzos para evacuar a la población civil y enfrentarse a miles de combatientes de Hamás.
Tercer día de invasión mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: Un ministro de Qatar visita el Tribunal Penal Institucional
Mohamed bin Abdulaziz bin Salé al Julaifi, ministro de Estado en el Ministerio de Exteriores de Qatar, ha visitado el Tribunal Penal Internacional (TPI) este miércoles, que se encuentra en la ciudad neerlandesa de La Haya en el marco de la respuesta legal del Estado qatarí ante un ataque por parte del Ejército israelí que tuvo lugar la semana pasada y se produjo en contra de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Doha.
Tercer día de invasión mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: Dos efectivos de Israel heridos en un traslado de prisioneros
El anuncio por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de que dos efectivos han resultado heridos mientras se llevaba a cabo el traslado de varias personas acusadas de tratar de evitar su reclutamiento a una prisión militar, y se han topado con un centenar de judíos ultraortodoxos que se encontraban en protesta en unos enfrentamientos en los que uno de los detenidos ha conseguido escapar.
Tercer día de invasión mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: Deportación de un activista propalestino
En Estados Unidos, una jueza ha ordenado que se lleve a cabo la deportación a Siria o Argelia de Mahmoud Khalil, el activista propalestino que fue detenido a principios de marzo y posteriormente liberado en mitad de la represión que ejercían las autoridades del país ante las protestas contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, un fallo que desde la defensa de Khalil se ha recurrido este miércoles.
Tercer día de invasión mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: Primer político estadounidense que confirma el genocidio
Bernie Sanders, senador demócrata estadounidense ha denunciado que "Israel está cometiendo genocidio en Gaza", y se ha convertido en el primer político de la cámara alta del país en confirmarlo y defender que "Estados Unidos no debe seguir enviando miles de millones de dólares y armas" al Gobierno israelí.
Tercer día de invasión mientras Israel y Estados Unidos ya negocian el reparto de Gaza, última hora en directo: Israel mata a un presunto "terrorista"
Desde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se ha confirmado la muerte de un presunto "terrorista" en uno de los ataques que se ejecutaron en la víspera contra la ciudad de Baalbek, que se encuentra en el este de Líbano, a pesar de que exista un alto al fuego desde noviembre de 2024.
