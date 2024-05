Badosa saca las garras ante Boulter y se mete en segunda ronda de Roland Garros

Este martes ha finalizado la primera ronda de Roland Garros 2024 y en el cuadro femenino 'aún' quedan dos tenistas españolas: Cristina Bucsa y Paula Badosa. Esta última, la jugadora de 26 años, consiguió remontar e imponerse a una Boulter que está jugando el mejor tenis de su vida y que llegó a estar 6-4 y 4-2 arriba. Paula reaccionó llevándose el segundo y terminó cerrando el encuentro, y el puño, con un 6-4 en más de dos horas de partido. Por el camino ya han caído otras raquetas nacionales: Bouzas, Masarova, Sorribes y Burillo Escorihuela.

Paula saca las garras y da un golpe encima de la mesa

Badosa, que ha llegado con confianza a París tras ganar tres partidos en Roma y competirle de tú a tú a Gauff (3 del mundo) en los octavos, ha dado un golpe encima de la mesa en el que es uno de sus torneos favoritos, y es que es aquí donde sumó en 2021 el mejor resultado de su carrera en un grande (cuartos de final) pero en el que no ganaba un partido desde 2022 (el año pasado no jugó por lesión). La nacida en Nueva York perdió 6-4 el primero, se rehízo en el segundo (7-5) y puso la puntilla a la inglesa con un 6-4 en 50 minutos. Los 56 errores no forzados de la cabeza de serie también ayudaron a la española a superar su debut en Francia. Paula se medirá en segunda ronda a la kazaja Putintseva, que ganó a Stephens, campeona del US Open 2017. Cada victoria de la catalana es una razón más para seguir creyendo en la líder del tenis español en el último lustro. Como a Rafa pero con 10 años menos, si los problemas físicos le dan un respiro... nada hace pensar que no pueda volver a su mejor nivel.

Djokovic empieza sudando más de la cuenta

Unos minutos antes también debutó Novak Djokovic, que ha empezado Roland Garros sudando más de la cuenta, o al menos mucho más de lo esperado, ante el jugador local Pierre-Hugues Herbert, al que ha vencido por 6-4, 7-6 y 6-4 en algo más de 2:30 de partido.

El serbio, que partía como clarísimo favorito no solo a ganar el encuentro sino a hacerlo por la vía rápida, se encontró a un tenista valiente, acertado y liberado de toda presión. Herbert conectó 7 aces y ganó un 71% de primeros y un 51% de segundos, además de hacer 37 winners que le valieron para ceder su servicio apenas tres veces ante el mejor restador de siempre.

Djokovic, tres veces campeón en París y que defiende el título del año pasado, no terminó de disipar las dudas que le ha dejado la gira de tierra: 6 victorias y 3 derrotas. Aun así y pese a 'sufrir' más de la cuenta, se llevó el partido en tres sets, incluido el tiebreak del segundo, y se metió en segunda ronda de Roland Garros (nunca ha perdido en su debut), ahí se medirá contra el español Carballés Baena, al que ya ha ganado en las dos ocasiones en las que han jugado. Novak inicia el camino hacia su 25 grande con victoria, sin ceder un set pero dejándose 15 juegos por el camino (solo en 2008 y 2013 se dejó más), lo que sigue sin convencer del todo es su tenis y su lenguaje no verbal en pista.

Avanzan tres españoles

El tercer día de cuadro principal en Roland Garros ha dejado buenas y malas noticias en los representantes españoles. En categoría masculina se despidieron Roberto Bautista, que perdió ante su compatriota Jaume Munar, y Pablo Carreño, que no jugaba un partido oficial desde octubre de 2023 (su último partido en cuadro ATP fue en febrero de 2023) y que no pudo con un entonado Navone (7-5, 1-6, 3-6 y 0-6). El gijonés notó la fatiga y la falta de partidos tras una hora de partido. El ya mencionado Jaume Munar se cobró su victoria ante Bautista y se citará en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur. También superaron su debut Alejandro Davidovich, que remontó a Vacherot y que se verá las caras ante el finalista del año pasado, Casper Ruud; también ganó Carballés Baena, que venció al local Lestienne y que se medirá a Djokovic. Segundas rondas muy complicadas para Jaume, Alejandro y Roberto. Mañana turno de Alcaraz.

