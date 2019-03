La ATP avisa a Kyrgios: podrá sancionarle con un mes sin competir

Kyrgios había sido sancionado ya por la ATP con 10.000 dólares de multa tras la frase que el australiano de 20 años dirigió a Wawrinka durante ese partido. "Kokkinakis se ha acostado con tu novia. Lamento decírtelo, compañero", le dijo al campeón de Roland Garros.

Tras revisar todo el incidente y las posteriores reacciones, la ATP ha dictado estas nuevas sanciones que no se llevarán a cabo y que están condicionadas "si el jugador no es multado por abuso verbal o físico en cualquier torneo ATP, o no acumula multas por un total de más de 5.000 dólares, por cualquier otra infracción en el circuito", dice este organismo en una nota.

24 de febrero de 2016, fecha límite

Si el jugador cumple estos requisitos las sanciones no se impondrán. El periodo expira el 24 de febrero de 2016. La primera cita de importancia donde Kyrgios deberá mantener compostura será el Abierto de EE.UU. que comienza el Nueva York este 31 de agosto.

Una de las razones que la ATP ha tenido en cuenta para poner a prueba a Kirgios es que el jugador se ha dado cuenta del error que cometió "Este incidente fue atroz y da una mala imagen a nuestro deporte.

Nick ha expresado su pesar, y el mejor resultado sería que él aprendiera una lección de este incidente y que entienda que tiene que ser responsable, tanto en el circuito como con sus compañeros de juego, con sus acciones y sus palabras", ha señalado Gayle David Bradshaw, vicepresidente de la ATP.