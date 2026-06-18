Alejandro Davidovich somete a Corentin Moutet rumbo a los cuartos de Queen's

Alejandro Davodovich Fokina superó este jueves al francés Corentin Moutet (4-6 y 3-6) en los octavos de final del ATP500 de Queen's. El tenista malagueño sigue sumando triunfos sobre la hierba del Queen's Club y este viernes buscará las semifinales ante el ganador del Tommy Paul - Botic Van de Zandschulp.

El número actual número 22 de la ATP, único español en el cuadro principal de Queen's tras la baja por lesión de Rafa Jódar, está ofreciendo una versión muy seria en Londres, donde ya ha superado a Cameron Norrie y Corentin Moutet.

"Ha sido un partido un poco incómodo porque es un jugador que no se sabe qué va a hacer en el siguiente punto. He seguido mi estrategia y estoy muy contento", explicó Davidovich.

Con su triunfo ante Moutet, el malagueño de 27 años iguala su mejor resultado en el torneo de Queen's, los cuartos de final que alcanzó en la edición de 2022.

Alejandro Davidovich empezó de la mejor manera para el español, que consiguió una rotura de servicio en el tercer juego para adelantarse en el marcador. A partir de ahí, el español mantuvo sus cuatro saques y logró adjudicarse la primera manga por un resultado de 6-4.

Ya en el segundo set, el malagueño metió una marcha más y se puso 0-3, con dos 'breaks' a favor, y, aunque Moutet recortó distancias, Davidovich consiguió cerrar el encuentro por 6-3.

"Estoy jugando a un buen nivel, pero no pienso que estoy en mi mejor momento. Eso lo dirá el torneo según como vaya avanzando", reconoció Davidovich.