Muere Eric Roy, entrenador del Brest, a los 58 años

El fútbol francés está de luto. Eric Roy, entrenador del Brest y uno de los grandes artífices del crecimiento del club en los últimos años, ha fallecido a los 58 años víctima de un cáncer de páncreas.

El técnico francés padecía la enfermedad desde hacía tres años, pero continuó trabajando y liderando al conjunto bretón durante una de las etapas más exitosas de su historia.

El hombre que hizo historia con el Brest

Roy llegó al Brest en 2023 y transformó por completo a un equipo cuyo principal objetivo era la permanencia.

Bajo su dirección, el club protagonizó una de las mayores sorpresas recientes del fútbol francés al finalizar tercero en la Ligue 1, solo por detrás del París Saint-Germain y del Mónaco.

Aquella histórica clasificación permitió al Brest disputar por primera vez la Liga de Campeones.

La aventura europea tampoco pasó desapercibida. El equipo logró superar la fase de grupos y alcanzó la repesca previa a los octavos de final, donde fue eliminado por el PSG, que posteriormente acabaría conquistando la primera Champions de su historia.

Una trayectoria singular

Como futbolista, Eric Roy fue centrocampista y se formó en las categorías inferiores del Niza.

Durante su carrera también defendió las camisetas del Olympique de Marsella y del Olympique de Lyon, entre otros equipos del fútbol francés.

Su recorrido como entrenador fue poco convencional. Comenzó en el propio Niza, pero pasaron doce años hasta que volvió a sentarse en un banquillo profesional.

Ese regreso se produjo en el Brest, donde construyó una de las historias más admiradas del fútbol europeo reciente.

Además de clasificar al club para la Champions, consiguió mantenerlo en la máxima categoría francesa durante las dos últimas temporadas, cumpliendo e incluso superando las expectativas de la entidad.

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