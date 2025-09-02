Alcaraz y sus planes en Nueva York con Sergio García: "Me espera una ronda realmente difícil..."

La sonrisa y sinceridad de Carlos Alcaraz siguen iluminando y encandilando al público de Nueva York. No hay tenista que acapare con tanta naturalidad y carisma los focos en la Gran Manzana como el murciano, un ídolo en el US Open con la raqueta y con el micro. El ganador de cinco grand slam se metió en sus terceras semifinales en Flushing Meadows tras ganar a Jiri Lehecka en tres sets (6-4, 6-2 y 6-4) en una hora y 56 minutos.

El público de la Arthur Ashe se lo pasó en grande con los golpes de mago del tenista español, un tenista diferente y que encaja de forma perfecta con los gustos del bullicioso público del último grand slam del año. Entre los espectadores que este martes presenciaron en directo el show del murciano estaba Carlos Alcaraz, con quien el murciano jugará al golf este miércoles como reconoció el tenista de El Palmar.

"Mañana me espera una ronda realmente difícil contra Sergio García. Será una ronda increíble y complicada", anunció Alcaraz en declaraciones a pie de pista tras ganar a Lehecka.

El murciano incluso se atrevió a calcular cuántos golpes le debería dar el golfista español para que el partido fuera igualado.

"Lo discutiremos mañana. Pero bueno, diría que entre 10 y 15 golpes. Creo que va a estar genial. No soy tan bueno… ¡vamos, Sergio!", indicaba Alcaraz ante un Sergio García que lo escuchaba todo desde la grada.

Alcaraz ha mostrado su afición por el golf e incluso ha traído sus palos a Nueva York para practicar durante sus días de descanso.

"Es algo que está funcionando, y está funcionando bien. Así que, ¿por qué cambiar la rutina? Quiero decir, cada día de descanso intento ir a jugar un poco de golf", explicó Alcaraz.

A dos victorias de su segundo US Open y el número 1

Carlos Alcaraz jugará este viernes las semifinales del US Open ante el ganador del Novak Djokovic - Taylor Fritz. Si el murciano levanta el título en Flushing Meadows será de nuevo número 1 del mundo.

"Es muy difícil no pensar en ello, es evidente. Pero cada vez que entro a la pista trato de no pensarlo. Creo que si me concentro demasiado en el puesto número uno, me pondré presión a mí mismo, y no quiero hacer eso", admitía Alcaraz.

"Sólo quiero salir a la pista, intentar hacer lo mío, seguir mis objetivos en la cancha y disfrutar lo máximo posible. El número uno está ahí, pero intento no pensar demasiado en ello", añadió el murciano.

A Alcaraz le basta con igualar el resultado de Sinner (actualmente en cuartos) para escalar a lo más alto del ranking ATP. En su camino a las semifinales, Alcaraz ha ganando al estadounidense Reilly Opelka, al italiano Mattia Bellucci, al italoargentino Luciano Darderi, al francés Arthur Rinderknech y al checo Jiri Lehecka.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com