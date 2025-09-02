Sergio Ramos revela la intrahistoria de 'Cibeles' en El Hormiguero: "Siempre pienso en Florentino"

Sergio Ramos fue el gran protagonista de la vuelta de El Hormiguero. El exmadridista, que reside en México desde principios de 2025 tras fichar por Rayados de Monterrey, intervino por videollamada para hablar de su sorprendente salto al mundo de la música. Pablo Motos lo introdujo destacando la expectación generada: "Hoy en España, uno de los temas de conversación es que Sergio Ramos es cantante".

"Abierto a cualquier proposición"

El central sevillano dejó claro que su debut musical con Cibeles"no es un capricho", sino un proyecto serio con el que espera consolidarse en la industria "a corto plazo". Incluso Bertín Osborne, presente en el programa, le lanzó una broma sobre su carrera deportiva: "Yo pensaba que te iba a llamar Floren para arreglar la defensa este año". Ramos, a sus 39 años, no cerró la puerta a un regreso: "Siempre estamos abiertos a cualquier proposición nueva".

"La música siempre ha sido algo que me ha marcado muy de cerca"

Consciente de las críticas, Ramos defendió su ilusión por debutar en la industria: "Cuando empiezas a hacer música y empiezan a escucharte, parece que empiezan a cambiar la opinión". "La música siempre ha sido algo que me ha marcado muy de cerca", añadió el camero, convencido de que podrá compartir vivencias personales a través de sus canciones.

Reconoció, no obstante, estar feliz en Monterrey: "Estoy viviendo una aventura maravillosa en un país en el que me tratan muy bien y en el que me siento muy querido y, lo más importante, mi rendimiento futbolístico está siendo muy bueno y gracias a dios las lesiones me están respetando", explicó.

"No es un tema de desamor"

Su nuevo tema, con referencias al madridismo, ha despertado debate entre la afición blanca. "Es una canción que se la dedico al madridismo, a la historia. No es un tema de desamor, qué relación de amor no tiene dolor y sufrimiento. A nadie le gusta irse del mejor equipo del mundo. Es una canción a lo bueno que he vivido".

"Cuando te vas del Madrid, ese dolor que sientes… Vienen jugadores nuevos. El Madrid es mi casa, hemos tenido años convulsos", confesó el exmadridista. Motos también le preguntó por su relación con y Florentino Pérez. ¿Pensó en él al componer Cibeles? "Pienso siempre en Florentino, si algo le debo al fútbol es que me fichara para el Madrid; tengo una relación maravillosa actualmente".

¿Grammy o Champions?

Además, Ramos no ocultó sus ambiciones en su nueva carrera: "Yo soy muy optimista y siempre invito a la gente a soñar y a ponerse metas, así que yo me veo con las dos. Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions como entrenador". Y es que tampoco descartó hacerse entrenador: "Al final el fútbol es un veneno que se lleva en la sangre".

Alrededor de 18 temas grabados

Con año y medio de trabajo en la música que ha ido compaginando con el fútbol, el excapitán blanco reconoció tener ya 18 temas preparados que se irán lanzando de manera escalonada. El periodista Juanfe Sanz desveló asimismo en el programa Y ahora Sonsoles que tiene grabadas canciones con Maluma o J Balvin.

