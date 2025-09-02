Lorenzo Casati brilla en el Mundial de Hydrofoil y se cuelga el bronce

Maniobras imposibles y vuelos de vértigo que dejaron sin aliento a los espectadores. Así se vivió la última edición de la Copa del Mundo de Hydrofoil, un evento que reunió a los mejores del planeta y que convirtió el mar en un auténtico escenario de acrobacias aéreas. Entre los grandes protagonistas destacó el español Lorenzo Casati, quien logró subirse al podio y firmar un tercer puesto que sabe a gloria.

El campeonato, que se disputó en Sylt, puso a prueba la capacidad de los deportistas para adaptarse y mantener el control incluso cuando el viento no soplaba a su favor. Casati, lejos de intimidarse, asumió el reto con valentía. Desde las primeras rondas demostró que había llegado con hambre de podio, ejecutando cada truco con determinación y estilo propio.

En la final, el viento bajó considerablemente, lo que obligó a todos los competidores a replantear sus maniobras. "Las condiciones no eran lo que yo esperaba, pero he dado el máximo y estoy contento", declaró Casati.

Pero no se dejó frenar: "En la final el viento ha bajado bastante pero estoy contento de haber dado mi máximo también en la final, incluso haciendo algún truco que no había hecho nunca", contó. Ese riesgo asumido y la capacidad de improvisar fueron determinantes para asegurar su lugar entre los tres mejores del mundo.

El bronce conseguido por Casati supone un hito para el hydrofoil español y confirma la proyección de un atleta que todavía tiene mucho recorrido por delante.

La Copa del Mundo de Hydrofoil dejó imágenes espectaculares y consolidó a esta disciplina como una de las más emocionantes del panorama acuático internacional. La técnica, la potencia y el control en el aire marcaron la diferencia, y en ese escenario, Lorenzo Casati brilló con luz propia. Con su tercer puesto, España celebra un resultado histórico y sueña con verlo muy pronto en lo más alto del podio.

