Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Highlights

La volea de extraterrestre de Carlos Alcaraz que levantó a toda la Arthur Ashe

El murciano añadió a su colección de highlights la que puede ser la mejor volea en lo que va de US Open.

Carlos Alcaraz realiza una volea ante Jiri Lehecka

La última genialidad de Carlos Alcaraz ante Jiri Lehecka para iluminar Nueva York | Antena 3 Deportes

Publicidad

Carlos Alcaraz sigue con su marcha triunfal en el US Open y este martes se clasificó para las semifinales del última grand slam de año, después de superar a Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) en una hora y 56 minutos. La pista Arthur Ashe, la más grande del mundo, se volvió a llenar para volver a ver al mago de El Palmar en acción, había ganas de ver lo que se inventaba el español tras ese golpe por la espalda frente a Arthur Rinderknech en los octavos de final.

El murciano firmó el mejor punto del partido en el segundo set, cuando ya mandaba 2-3 en la segunda manga. Lehecka se colocaba con 15-30 y Alcaraz, lejos de enocger el brazo, finalizó in largo intercambio con una volea de auténtico maestro. Un golpe simplemente al alcande de los elegidos, una volea de revés y casi de espaldas que mató en el cuadro pequeño, imposible para el checo pese a la velocidad de Jiri.

"No veo mis highlights, pero a veces voy al salón y..."

La Arthur Ashe explotaba ante la nueva genialidad del murciano, lanzado a por su tercera semifinal en Nueva York y la octava de grand slam a sus 22 años. Alcaraz reconocía, tras ganar a Jiri Lehecka, que no suele ver sus puntos repetidos, pero que a veces no le queda más remedio por 'culpa' de sus hermanos.

"No veo mis highlights, pero a veces voy al salón y mis hermanos pequeños los están viendo, así que me siento con ellos y disfruto. Recuerdo los momentos de los partidos y lo disfruto, pero no suelo hacerlo mucho", reconocía Alcaraz a pie de pista tras ganar a Lehecka.

"Estoy sintiendo la bola muy bien. Estoy contento de cómo voy progresando mentalmente, cómo lidio con momentos difíciles mejor que antes. Estoy en el momento de mayor madurez de mi carrera", aseguraba Alcaraz tras meterse en semifinales del US Open.

El murciano se medirá el viernes en las semifinales ante el ganador del Novak Djokovic - Carlos Alcaraz. La otra semifinal la jugarán los ganadores del Auger-Aliassime - De Miñaur y Sinner - Musetti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Djokovic, sobre Alcaraz y el "sueño" de ganar el 25 en el US Open: "Podría ser el mayor logro de mi carrera"

Djokovic durante el partido ante Struff en el US Open

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz realiza una volea ante Jiri Lehecka

La volea de extraterrestre de Carlos Alcaraz que levantó a toda la Arthur Ashe

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Jiri Lehecka en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz no da opción a Jiri Lehecka y se mete en las semifinales del US Open (6-4, 6-2, 6-4)

Carlos Alcaraz celebra su triunfo ante Lehecka con un swing de golf

Alcaraz y sus planes en Nueva York con Sergio García: "Me espera una ronda realmente difícil..."

Un competidor en el Mundial de Hydrofoil
Acrobacias

Lorenzo Casati brilla en el Mundial de Hydrofoil y se cuelga el bronce

Dani Carvajal vuelve a la selección española 358 días después
Selección Española

Dani Carvajal regresa a la selección española 358 días después: "Volver con Rodri es fantástico"

Imagen del portero de 13 años tras ser atendido en el hospital
Italia

Un niño de 13 años, hospitalizado tras ser brutalmente agredido por el padre de un rival en un partido infantil

El menor sufrió una fractura de tobillo y una contusión en el pómulo después de que el hombre, de 40 años, saltara al campo tras un encuentro infantil en Turín (Italia).

La boxeadora Imane Khelif en los Juegos de París
Boxeo

Imane Khelif, contra el test genético para competir en categoría femenina del boxeo

La boxeadora argelina, oro en los Juegos París 2024, recurre ante el TAS las pruebas de verificación de sexo impuestas por World Boxing.

Sergio Ramos en El Hormiguero

Sergio Ramos revela la intrahistoria de 'Cibeles' en El Hormiguero: "Siempre pienso en Florentino"

Karolina Muchova durante el US Open

Karolina Muchova, entre lágrimas al ver a su exnovio en la grada: "Aparece en lugares donde no debería estar"

Sinner habla con Bublik tras el partido en el US Open

Sinner mete miedo a sus rivales en el US Open: "¡Yo no soy malo! Pero tú eres el GOAT"

Publicidad