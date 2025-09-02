La volea de extraterrestre de Carlos Alcaraz que levantó a toda la Arthur Ashe

Carlos Alcaraz sigue con su marcha triunfal en el US Open y este martes se clasificó para las semifinales del última grand slam de año, después de superar a Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) en una hora y 56 minutos. La pista Arthur Ashe, la más grande del mundo, se volvió a llenar para volver a ver al mago de El Palmar en acción, había ganas de ver lo que se inventaba el español tras ese golpe por la espalda frente a Arthur Rinderknech en los octavos de final.

El murciano firmó el mejor punto del partido en el segundo set, cuando ya mandaba 2-3 en la segunda manga. Lehecka se colocaba con 15-30 y Alcaraz, lejos de enocger el brazo, finalizó in largo intercambio con una volea de auténtico maestro. Un golpe simplemente al alcande de los elegidos, una volea de revés y casi de espaldas que mató en el cuadro pequeño, imposible para el checo pese a la velocidad de Jiri.

"No veo mis highlights, pero a veces voy al salón y..."

La Arthur Ashe explotaba ante la nueva genialidad del murciano, lanzado a por su tercera semifinal en Nueva York y la octava de grand slam a sus 22 años. Alcaraz reconocía, tras ganar a Jiri Lehecka, que no suele ver sus puntos repetidos, pero que a veces no le queda más remedio por 'culpa' de sus hermanos.

"No veo mis highlights, pero a veces voy al salón y mis hermanos pequeños los están viendo, así que me siento con ellos y disfruto. Recuerdo los momentos de los partidos y lo disfruto, pero no suelo hacerlo mucho", reconocía Alcaraz a pie de pista tras ganar a Lehecka.

"Estoy sintiendo la bola muy bien. Estoy contento de cómo voy progresando mentalmente, cómo lidio con momentos difíciles mejor que antes. Estoy en el momento de mayor madurez de mi carrera", aseguraba Alcaraz tras meterse en semifinales del US Open.

El murciano se medirá el viernes en las semifinales ante el ganador del Novak Djokovic - Carlos Alcaraz. La otra semifinal la jugarán los ganadores del Auger-Aliassime - De Miñaur y Sinner - Musetti.

