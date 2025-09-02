Dani Carvajal regresa a la selección española 358 días después: "Volver con Rodri es fantástico"

Dani Carvajal es uno de los capitanes de la selección española y el pasado 5 de octubre se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de su pierna derecha.

Una lesión de larga duración que obligó al lateral del Real Madrid a estar alejado de los terrenos de juegos durante casi un año, pero Carvajal le ha sacado el lado positivo a su obligado parón: "Me ha ayudado a conectar más intensamente con mi mujer y mis hijos, que muchas veces no tienes para darles ese tiempo de calidad".

Luis de la Fuente ha vuelto a contar con el de Leganés de cara a los dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Bulgaria y Turquía y Carvajal vuelve "con muchísimas ganas y la misma ilusión que el primer día", sentenciaba el futbolista.

Unas semanas antes que él, su compañero Rodri Hernández también se lesionaba de su rodilla. Ambos jugadores han estado juntos en el proceso de recuperación y se han apoyado mutuamente: "Cuando todavía estaba convaleciente por la intervención me vino a ver; y volver los dos a la vez, es algo fantástico", aseguraba el del Real Madrid.

"Vamos a jugar el Mundial con todas"

Dani suma 51 internacionalidades con la Absoluta y ha conquistado una UEFA Nations League y una Eurocopa. Con el Mundial en el horizonte y su vuelta a la Selección, el capitán tiene esperanzas en el grupo: "Lo primero es conseguir una plaza en el Mundial. Luego hay que ir a jugarlo con todas".

