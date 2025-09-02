Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Graham Greene, actor nominado al Oscar por 'Bailando con lobos', a los 73 años

Graham Greene, recordado por su papel en Bailando con lobos, ha perdido la vida tras sufrir una larga enfermedad.

Graham Greene

Graham GreeneEuropa Press

Ángel Granero
Publicado:

El conocido actor canadiense Graham Greene ha fallecido a los 73 años en Stratford, Ontario, según ha confirmado su agente a 'The Hollywood Reporter'. El deceso tuvo lugar el pasado lunes de septiembre tras pasar por una larga enfermedad.

El representante de actor, Michael Greene, ha expresado su pesar a través de un comunicado al medio estadounidense: "Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente". Además, añade un mensaje en memoria de quien fuera su representante durante muchos años: "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo".

Trayectoria

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken, Ontario, Greene se convirtió en una de las voces y presencias más reconocibles del cine y la televisión norteamericanos. Su carrera abarcó desde el drama histórico hasta el thriller y la comedia, acumulando más de doscientos créditos entre cine, televisión y teatro.

El papel que lo catapultó a la fama fue Kicking Bird en 'Bailando con lobos' (1990), dirigido por Kevin Costner, que le valió la nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Su interpretación aportó una mirada humana y profunda a la representación de los pueblos indígenas en Hollywood, marcando un precedente en la industria cinematográfica.

Tras este éxito internacional, Greene se consolidó como un secundario versátil y carismático. Interpretó a Walter Crow Horse en Thunderheart (1992), Joseph en Maverick (1994) y Arlen Bitterbuck en La milla verde (1999). Su filmografía incluye además títulos como 'Skins' (2002), 'Transamerica' (2005), 'Crepúsculo' (2009), 'The Shack' (2017) y 'Wind River' (2017).

En televisión tuvo papeles memorables como el villano Malachi Strand en 'Longmire, Spotted Eagle' en 1883 y participaciones en 'Reservation Dogs' y Echo de Marvel Studios. Recientemente tuvo una aplaudida aparición en la serie de 'The Last of Us'.

Según su agente, Greene tenía proyectos pendientes de estreno, entre ellos el largometraje Ice Fall, previsto para octubre, lo que demuestra que su carrera se mantuvo activa hasta sus últimos días.

