Yan Diomande, incondicional de Mourinho: "Estamos listos para 'morir' por él"

Yan Diomande ha aterrizado en el Real Madrid sin complejos. El extremo costamarfileño, una de las grandes apuestas del conjunto blanco para esta temporada, ha dejado clara su admiración por José Mourinho y asegura estar dispuesto a darlo todo por un entrenador cuya personalidad ya ha calado en el vestuario.

"Estoy orgulloso de jugar en el club donde jugaba mi ídolo"

"Si juegas para Mourinho, tienes que 'morir' por Mourinho, porque conoces su carácter y cómo es él. Todos quieren 'morir' por Mourinho y estamos listos para hacerlo", aseguró en una entrevista concedida a SportyTV.

Diomande también ha comenzado a integrarse en un vestuario donde ya tenía relación con Vinícius Júnior. "La única persona" con la que es "cercano" es el brasileño, reconoció. "Ya hablaba con él antes. Me cae bien todo el mundo, porque no hay malos tipos en el Madrid. Todos son amables", explicó.

Su gran referente, sin embargo, es otro futbolista que marcó una época en el Santiago Bernabéu: Cristiano Ronaldo. "Estoy orgulloso de jugar en el club donde jugaba mi ídolo. Esto sigue siendo un sueño y no puedo creerlo", confesó.

El fichaje más caro del Madrid

Diomande llega al Real Madrid después de una operación que, según distintas informaciones, habría superado los 120 millones de euros. Una cifra que le coloca inmediatamente bajo los focos, aunque el joven atacante asegura que no siente una presión añadida.

"Necesito demostrar mi valía. Ellos gastaron mucho dinero. La gente me espera, pero no tengo presión porque tengo un buen equipo. Gastaron mucho dinero en mí porque creen en mí. ¿Por qué debería tener miedo? Voy a hacer todo lo que pueda en el campo. Voy a darlo todo por el club", señaló.

El costamarfileño reconoce que vestir de blanco era un objetivo que perseguía desde hacía tiempo y todavía está asimilando que lo haya conseguido: "Nunca había estado dentro del estadio desde que construyeron el nuevo. Es emocionante estar ahí y marcar mi primer gol", comentó.

"Cuando te llaman no puedes dormir"

Especialmente llamativo fue el relato de cómo conoció el interés del Real Madrid y la conversación que mantuvo con Mourinho antes de cerrar su fichaje.

"Fue como un sueño cuando me enteré de que el Real Madrid quería ficharme. No hay club más grande. Cuando te llaman no puedes dormir, no podía creerlo. Primero hablé con Juni Calafat y luego con Mourinho. Él habla francés, me sorprendió. Creo que eran las cinco de la mañana en Portugal y se despertó para hablar conmigo. Eso significa que yo era importante y dije: '¿Por qué no?'", reveló.

La llamada terminó de convencer a un futbolista que llega con enormes expectativas, pero también con una ambición acorde a ellas.

El exjugador del RB Leipzig no se conforma con triunfar en el Real Madrid. Su objetivo personal es alcanzar la cima del fútbol mundial: "Quiero ser el mejor del mundo. Esa ha sido mi idea desde el principio. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. Sigo trabajando para conseguir mi sueño y persiguiéndolo cada día. Soy humilde, pero tengo confianza y trabajo para conseguirlo", concluyó.