El futbolista Djedy Sidibe, entre los cuatro muertos del accidente de coche de Borja, Zaragoza

La tragedia ocurrida este lunes en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján, ha dejado cuatro jóvenes fallecidos y un quinto herido de gravedad. Todos tenían entre 18 y 21 años, residían en Zaragoza y estaban vinculados a YMCA, una organización dedicada al apoyo, la educación y las actividades para jóvenes.

Los cinco formaban parte de la Escuela de Liderazgo de la entidad y regresaban a Zaragoza después de pasar el fin de semana en Salduero (Soria), donde habían acudido a visitar a sus compañeros en una colonia de verano de YMCA.

La organización ha explicado que buena parte de ellos llevaba muchos años participando en sus programas educativos, actividades de ocio, campamentos y colonias.

Al alcanzar la mayoría de edad habían decidido dar un paso más y convertirse en voluntarios. De esta forma, comenzaron a colaborar en los mismos programas de los que habían formado parte durante su infancia y adolescencia para acompañar y ayudar a las nuevas generaciones.

"No era solamente un jugador"

Otro de los fallecidos es Djedy Sidibe, nacido en 2006 y de familia de origen maliense. El joven jugaba al fútbol amateur en el Zaragoza Galaxy, un club que ha mostrado su conmoción tras conocer la noticia.

"Desde el Zaragoza Galaxy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestro jugador y amigo, Djedy Sidibe, ocurrido este pasado lunes. Ayer recibimos la trágica noticia del accidente de tráfico en el que Djedy perdió la vida junto a otras tres personas. Una noticia que nos deja completamente devastados y sin palabras", expresó el equipo.

"Era un amigo y, sobretodo, una gran persona. Alguien con quien compartir momentos, risas y buenos recuerdos"

El club quiso destacar especialmente la huella personal que deja el joven más allá de los terrenos de juego: "Para nosotros, Djedy no era solamente un jugador. Era un amigo y, sobretodo, una gran persona. Alguien con quien compartir momentos, risas y buenos recuerdos; de esas personas que, con su forma de ser, siempre conseguían sacarte una sonrisa".

"Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Hoy despedimos a un amigo, a un compañero y a una persona que siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño a su familia, amigos y seres queridos, así como a las familias de las otras víctimas de este trágico accidente. Descansa en paz, Djedy", concluye el mensaje del Zaragoza Galaxy.

Estudiante de magisterio

Entre los fallecidos también se encuentra Saad Ahizoune, joven de origen marroquí que estudiaba el grado de Magisterio en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

El centro universitario también ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de su alumno y ha trasladado sus condolencias tras el accidente.

Las historias de las víctimas reflejan el fuerte vínculo que mantenían con su comunidad y, especialmente, con YMCA. Después de crecer participando en sus actividades, habían decidido continuar ligados a la organización como voluntarios para ayudar a otros jóvenes.

El accidente ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros y las diferentes entidades de las que formaban parte. Mientras se suceden los mensajes de despedida, el quinto joven que viajaba con ellos permanece hospitalizado en estado grave.