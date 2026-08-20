La dura carta de 'Chiqui' Tapia sobre la final del Mundial: "Un mes de la mentira"

Un mes después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial 2026, las teorías surgidas alrededor de aquel partido siguen provocando polémica en el país sudamericano. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, ha salido ahora al paso para denunciar lo que considera una "campaña miserable" contra la Albiceleste.

"Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado", aseguró Tapia en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El dirigente respondió así a las versiones que comenzaron a circular después de la final disputada el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium y que llegaron a poner bajo sospecha la actitud de los propios jugadores argentinos.

Tapia defendió que los futbolistas dejaron "todo dentro de la cancha" mientras fuera del terreno de juego se intentaba "sembrar odio, dividir, ensuciar y destruir la imagen de una selección que se ganó el respeto de millones".

El presidente de la AFA no señaló directamente a los responsables de esas acusaciones, aunque criticó que, transcurrido ya un mes desde el partido, ninguno de quienes las difundieron haya rectificado o pedido disculpas.

Responde a las teorías

Las especulaciones alcanzaron especial repercusión durante los días posteriores a la derrota. Algunas teorías llegaron a sostener, sin aportar pruebas, que los futbolistas argentinos habían perdido deliberadamente frente a España.

Entre las versiones difundidas apareció incluso la hipótesis de que Argentina habría evitado conquistar el Mundial ante el temor a una eventual sanción relacionada con la exhibición de una bandera de reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Una serie de especulaciones que Tapia rechaza de forma tajante: "De tratar de traidores a los jugadores de la selección no se vuelve", afirmó el dirigente en uno de los fragmentos más contundentes de su comunicado.

El presidente de la AFA reivindicó así a una generación que llegó a Nueva Jersey como vigente campeona del mundo y que alcanzó su segunda final consecutiva antes de caer frente a la selección de Luis de la Fuente.

España conquistó el pasado 19 de julio el segundo Mundial de su historia al imponerse por 1-0 a Argentina gracias al gol de Ferran Torres durante la prórroga.

Dieciséis años después de Sudáfrica 2010, la Roja volvió a levantar la Copa del Mundo, mientras que la derrota argentina abrió un debate que, un mes después, continúa generando reacciones dentro del fútbol del país.