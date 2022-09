Una imagen que ya es historia del deporte: Federer y Nadal llorando desconsoladamente

El O2 Arena de Londres ha sido testigo de uno de los momentos deportivos más emotivos de este año. La Laver Cup sería el último torneo que Roger Federer jugaría como tenista profesional tras anunciar el pasado jueves, 15 de septiembre, su retirada. El suizo se despedía ayer entre lágrimas y arropado por todo su equipo, entre los que se encontraba Rafa Nadal, quien también rompió en lágrimas durante la despedida.

El torneo celebra su quinta edición, donde por primera vez Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, quienes durante las dos últimas décadas han sido los que han dominado los Grand Slams, competían en el mismo equipo. El helvético y el español serían pareja para los dobles. Sin embargo, la victoria no pudo ser y cayeron ante 'los villanos', la pareja formada por los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. Una vez finalizado el partido, Federer fue ovacionado por el público y este rompió en llanto.

"Mi final ha sido como lo deseaba"

"Ha sido maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez... He tenido a mis amigos, a mi familia, a compañeros... Estoy contento de haber jugado el partido", dijo muy emocionado durante su discurso. "Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis y este viaje lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba", añadió antes de romper a llorar nuevamente.

El balear, quien acompañaba a su rival y compañero durante sus palabras, también se le vio muy emocionado durante la despedida. Sin embargo, el momento más emotivo se vivió en la la actuación musical de la artista Ellie Goulding. Ambos tenistas se encontraban sentados en el banquillo mientras lloraban desconsoladamente. Junto a ellos se encontraban sus compañeros, quienes estaban detrás. Una imagen que no para de dar la vuelta al mundo.

"Son muchos a los que tengo que dar las gracias", decía durante su intervención, pero quiso agradecer de manera más especial a su mujer, Mirka, su compañía durante estos años: "Ella ha sido mi principal apoyo todo este tiempo, probablemente ha sido la que me ha traído hasta aquí".

La organización del torneo –el cual él fundó– también quiso mostrar su agradecimiento dedicándole un vídeo de homenaje. En él se pudo ver su trayectoria durante estos 24 años y mensajes de sus propios compañeros y rivales.

24 años de éxito

Roger Federer se retira a sus 41 años. Durante los 24 años de carrera como tenista ha conseguido numerosos títulos y victorias. Pero ha llegado el momento de guardar la raqueta para siempre y con él se lleva los 20 Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como número uno y un estilo de juego caracterizado por su elegancia.