Acusan a Federer de hacer trampas ante Nadal en la final del Open de Australia: "Se aprovechó de una trampa legal"

El extenista australiano y comentarista de la BBC, Pat Cash, cargó contra Federer durante la retransmisión de la final del Open de Australia. El que fuera campeón de Wimbledon en 1987 acusó al tenista suiza de hacer trampas ante Nadal.

Y es que Cash cree que la asistencia médica solictada por Federer con 1-2 en contra al inicio del quinto set fue "una trampa legal".

"Está mal, Está haciendo trampa y se lo están permitiendo. Es una trampa legal, pero no está bien", comentó Cash en la radio de la BBC.

Unas acusaciones que recibieron respuesta por parte de Federer: "Mi pierna me venía doliendo desde el partido con Noah Rubin (segunda ronda). En el partido ante Stan (Wawrinka) me dolía desde el inicio. Después de que él solictara un tiempo médico pensé que podía hacer lo mismo, que podría ser útil algún masaje. Creo que me ayudó un poco", comenzó su explicación.

Federer explió que "contra Nadal, durante el segundo set me comenzó a doler. Empecé a pensar: 'Las reglas están ahí, se pueden usar'. Creo que no hay que abusarse del sistema".