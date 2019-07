Tras el accidente de un polaco practicando Bungee Jumping hemos hablado con un experto en esta disciplina para que nos explique lo ocurrido. Al parecer se produjo un error humano en ese salto. Nunca se debe saltar solo sujeto por los pies. "Tenemos un arnés de cuerpo, si se suelta el del pie queda este", afirma Xavier Renyaga, monitor de este deporte en Lloret de Mar.

En esta localidad llevan practicándolo durante 24 años. "Calculamos que hemos hecho unos 90.000 saltos y nunca hemos tenido una incidencia grave", cuenta Renyaga.

Sin embargo, no todas las instalaciones ni puentes están preparadas para esta disciplina. "Hay gente que hace barbaridades, no es profesional. A veces veo vídeos y me quedo escandalizado".

En 2016 un brasileño murió practicando un salto debido a que la cuerda era demasiado larga. Cuando este deporte se practica con las medidas necesarias todo sale bien: "La gente sale temblando, tienen temblores durante 20 minutos".