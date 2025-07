Maratón sobre hielo en el Polo Norte: kilómetros de mar congelado y temperaturas bajo cero

La maratón del Polo Norte comenzaba con mucho ánimo por parte de los corredores que se enfrentaban a una prueba física muy dura. 42 kilómetros de recorrido sobre una pista de hielo bajo la que se oculta un océano de cuatro mil metros de profundidad. Un terreno desafiante por la inestabilidad que supone correr sobre hielo. La prueba premiaba al más rápido pero además de velocidad, la resistencia era un factor clave en cada uno de los corredores. Se han preparado durante meses, pero ninguna superficie de entrenamiento ha podido parecerse a la de la prueba y la expectación a la hora de comenzar ha sido máxima.

La temperatura ha sido otra de las adversidades, a pesar de lucir un radiante sol el día de la prueba la temperatura no ha subido de los treinta grados bajo cero. En mitad del corrido los participantes tenían fruta y bebida para aguantar, y alguno de ellos bromeaba con lo que bebía. "Esto es whisky", decía uno de los corredores señalando un vaso.

42 kilómetros repartidos en diez vueltas de 4,2 kilómetros cada una. El ganador en categoría masculina superó la prueba en 3 horas, 43 minutos y 25 segundos. "No fue fácil, pero fue una carrera divertida que he disfrutado", contaba Oleg Polyntsev al llegar a meta.

"Sin duda ha sido la carrera más difícil que he hecho"

La campeona femenina llegaba a meta en 4 horas, 46 minutos y 26 segundos. "Sin duda ha sido la carrera más difícil que he hecho, me concentré en cada kilómetro y mantuve el ritmo para terminarla. Me siento muy afortunada", eran las palabras de Becca Pizza que celebraba muy orgullosa su triunfo.

A bordo de un gigante rompehielo llegaban los casi cien participantes y el resto de la expedición al Polo Norte. En el mismo barco han seguido entrenando durante la travesía, la cubierta del buque les ha servido de pista hasta el último día para preparar la carrera y llegar con una excelente preparación.

Un total de 91 participantes llegados de 22 países diferentes que han disfrutado de una experiencia única, correr sobre hielo, pero además del físico también es necesario un bolsillo generoso capaz de hacer frente a los casi 18.000 euros que cuesta participar en esta prueba que ya es conocida como la famosa maratón del Polo Norte que cada verano celebra una nueva edición.

