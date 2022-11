Sumo infantil: el futuro está garantizado en Japón

Como en todos los deportes en el sumo también es fundamental empezar de niños. En Tokio se celebra anualmente la competición de sumo más importante de Japón. Los más pequeños tienen solo seis años, pero cumplen con todos los rituales igual que si fueran profesionales. En la promesa de los deportistas replican a sus ídolos con la mano en alto "no me voy a rendir hasta el final".

Con 6 años se inician en el sumo

El Wanpaku infantil es un torneo que tiene ya treinta y cinco años de antigüedad. Los competidores se enfrentan por edades, no por peso, lo que genera ciertas desigualdades, pero eso no significa que vaya a ganar siempre el más pesado. Para ser el vencedor lo esencial es la habilidad y el espíritu. "He tratado de luchar con el corazón y dar lo mejor de mí", es lo que sienten estos niños después de cada triunfo.

El sumo es un deporte que en Japón solo lo practican profesionalmente los hombres, las mujeres lo tienen prohibido ya que allí consideran que su presencia impura puede contaminar el recinto. Una desigualdad contra la que pelean niñas como Ria Ishibashi.

"A las niñas también nos gusta el sumo, espero que algún día podamos llegar a ser profesionales"

Las chicas pueden competir desde hace tres años, pero de mayores ya no, salvo en torneos universitarios o amateur. Ria está decidida a cambiar la historia "a las niñas también nos gusta el sumo. Espero que algún día podamos llegar a ser profesionales".

Un deseo y un objetivo de suma importancia en un país, Japón, donde las tradiciones más ancestrales están por encima de todo.