Mbappé, contra el PSG: "Luis Enrique me salvó, ellos me dijeron violentamente..."

Ni un día ha tardado Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid, en hablar sobre cómo ha vivido sus últimos meses con la camiseta del PSG... Y como se podía esperar las palabras ni mucho menos han sido favorables al equipo francés ni a sus altos directivos.

Este pasado lunes se hizo oficial el acuerdo entre el delantero de 25 años y el rey de Europa, pero solo unas horas después, una vez concentrado con la Selección francesa para los amistosos ante Luxemburgo y Canadá antes de la Eurocopa 2024, Kylian se ha 'despachado' con el PSG y su forma de actuar en su último año en el Parque de los Príncipes.

"El PSG me habló con violencia..."

"Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste", aseguró en la rueda de prensa.

"Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego"

Por otra parte, nada más empezar la conferencia de prensa quiso adelantarse a las preguntas de los periodistas y pronunció un breve mensaje de agradecimiento al Madrid antes de dejar claro que no iba a responder más cuestiones sobre su club por respeto a su selección.

"Gracias al Madrid, a Florentino..."

"Antes de empezar esta rueda de prensa, sólo quería decir unas palabras... Todo el mundo conoce la noticia, es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso. Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me siento muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación, además de a Florentino Pérez, que me ha apoyado desde el primer momento", explicó.

"Un hombre feliz tiene más probabilidades..."

Mbappé también quiso lanzar un mensaje hacia el PSG a la par que no se excusaba en su rendimiento de final de campaña, especialmente en la semifinal ante el Dortmund por la que recibió críticas por parte de la prensa local: "Creo que un hombre feliz tiene más probabilidades de jugar bien que un hombre infeliz. No hay excusas para mis actuaciones pasadas ni para las que voy a tener...".

Sobre el anuncio de su fichaje se pronunciaron leyendas del madridismo como Cristiano Ronaldo, Marcelo o Casillas, un placer del que ha querido hablar Kylian en la rueda de prensa: "No he podido verlo todo, pero sí a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, mis futuros compañeros y antiguos compañeros. Ha sido un verdadero placer y me ha ayudado a crecer".

