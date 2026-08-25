Detenido un entrenador de voleibol acusado de violar y dejar embarazada a una de sus jugadoras de 15 años

Un entrenador de voleibol de Palma ha sido detenido tras presuntamente violar a una de sus jugadoras, de 15 años, que se quedó embarazada. El diario Última Hora informa que el varón, de 23 años y origen boliviano, pasó a disposición judicial el pasado sábado y quedó en libertad con una orden de alejamiento de la víctima. Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando el entrenador de voleibol de 23 años invió a la joven y a otra compañera de equipo a comer en su casa. Tras la comida, la amiga de la menor se fue y el entrenador se quedó a solas con la víctima.

Según la denuncia, el entrenador la encerró en un cuarto, le exigió que se desnudara y finalmente la violó, advirtiéndole después de que no desvelara lo sucedido.

Una tía de la menor comenzó a sospechar ante el radical cambio de actitud de la menor que, según dicho diario, cambió de amistades y de rutinas y que se encontraba visiblemente afectada sin exponer el motivo. La tía de la menor de 15 años comunicó a los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) dicho cambio de comportamiento.

Semanas después, el pasado 8 de agosto, la menor empezó a encontrarse mal y su tía la acompañó a un centro hospitalario de Palma, donde se confirmó que estaba embarazada. Tras recibir la denuncia y recabados todos los datos, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional detuvo al sospechoso de violación y le puso a disposición del juzgado de guardia.

El detenido se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza en funciones de guardia, siempre según informa el diario Última Hora. El entrenador de 23 años está acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.