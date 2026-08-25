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Agresión sexual

Detenido un entrenador de voleibol acusado de violar y dejar embarazada a una de sus jugadoras de 15 años

La detención se produjo en Palma y el detenido presuntamente violó a una de sus jugadoras, de 15 años, que se quedó embarazada.

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía Efe

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Un entrenador de voleibol de Palma ha sido detenido tras presuntamente violar a una de sus jugadoras, de 15 años, que se quedó embarazada. El diario Última Hora informa que el varón, de 23 años y origen boliviano, pasó a disposición judicial el pasado sábado y quedó en libertad con una orden de alejamiento de la víctima. Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando el entrenador de voleibol de 23 años invió a la joven y a otra compañera de equipo a comer en su casa. Tras la comida, la amiga de la menor se fue y el entrenador se quedó a solas con la víctima.

Según la denuncia, el entrenador la encerró en un cuarto, le exigió que se desnudara y finalmente la violó, advirtiéndole después de que no desvelara lo sucedido.

Una tía de la menor comenzó a sospechar ante el radical cambio de actitud de la menor que, según dicho diario, cambió de amistades y de rutinas y que se encontraba visiblemente afectada sin exponer el motivo. La tía de la menor de 15 años comunicó a los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) dicho cambio de comportamiento.

Semanas después, el pasado 8 de agosto, la menor empezó a encontrarse mal y su tía la acompañó a un centro hospitalario de Palma, donde se confirmó que estaba embarazada. Tras recibir la denuncia y recabados todos los datos, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional detuvo al sospechoso de violación y le puso a disposición del juzgado de guardia.

El detenido se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza en funciones de guardia, siempre según informa el diario Última Hora. El entrenador de 23 años está acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

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