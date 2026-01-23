El gran susto de Lucas Eguibar antes de los Juegos: "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña"

Lucas Eguibar dio un gran susto a tan solo dos semanas de disputar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina. Sufrió una caída tremenda en la Copa del Mundo, pero el snowboarder vasco se está recuperando en tiempo récord para poder llegar cien por cien a sus cuartas Olimpiadas.

"Cuando me estaban preguntado si estaba bien me di cuenta de que no sabía dónde estaba"

La imagen del traspiés es impactante teniendo en cuenta que cayó con mucha fuerza tras un salto y se desequilibró en el aire. Su brazo fue lo primero que impactó contra el suelo pero enseguida se golpeó la cabeza y dio una vuelta de campana antes de deslizarse por el hielo de espaldas.

Por otra parte, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 no está en peligro, y es que el deportista de 31 años es uno de los favoritos para sumar medallas en los Juegos que arrancarán el próximo 6 de febrero.

Será su cuarta participación olímpica después de Sochi 2014 y Pekín 2022, donde consiguió sendos diplomas, y Pyeongchang 2018.

"No sé qué ha pasado en el salto"

Y es que un segundo estuvo a punto de cambiarlo todo: "Bastante que estoy vivo, chaval. Vaya pedazo de piña. No sé que ha pasado en el salto, que me he ido muy hacia delante", explica a Antena 3 Deportes desde la playa de La Concha en su San Sebastián natal.

A tan sólo dos semanas de los Juegos Olímpicos, Lucas Eguibar perdió el control de la tabla y dio una vuelta de campana golpeándose en la cabeza: "Cuando me estaban preguntado si estaba bien y haciendo muchas preguntas, me di cuenta de que no sabía dónde estaba ni cómo había llegado a ese lugar".

Pero, para sorpresa de todos, salió ileso: "Se ve una caída muy fea y yo creo que tuve suerte de no haberme hecho nada".

Centrado en las medallas

A la mañana siguiente, Lucas ya quería entrenar para los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos, que comenzarán el 6 de febrero: "El otro día en mi cabeza no entraba la opción de no ir a los Juegos, por supuesto iba a ir. Le pregunté a mi fisio a ver si podía correr al día siguiente".

Y es que este susto no va a alejar a Lucas Eguibar de sus metas: "El objetivo es ganar". El snowboarder vasco es todo un campeón que espera luchar por las medallas en Milán-Cortina.

