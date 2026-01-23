Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Snowboard

El gran susto de Lucas Eguibar antes de los Juegos: "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña"

Sufrió una caída tremenda en la Copa del Mundo, pero el snowboarder tiene claro que estará en Milán-Cortina.

El gran susto de Lucas Eguibar antes de los Juegos: "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña"

El gran susto de Lucas Eguibar antes de los Juegos: "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña"

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Lucas Eguibar dio un gran susto a tan solo dos semanas de disputar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina. Sufrió una caída tremenda en la Copa del Mundo, pero el snowboarder vasco se está recuperando en tiempo récord para poder llegar cien por cien a sus cuartas Olimpiadas.

"Cuando me estaban preguntado si estaba bien me di cuenta de que no sabía dónde estaba"

Lucas Eguibar

La imagen del traspiés es impactante teniendo en cuenta que cayó con mucha fuerza tras un salto y se desequilibró en el aire. Su brazo fue lo primero que impactó contra el suelo pero enseguida se golpeó la cabeza y dio una vuelta de campana antes de deslizarse por el hielo de espaldas.

Por otra parte, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 no está en peligro, y es que el deportista de 31 años es uno de los favoritos para sumar medallas en los Juegos que arrancarán el próximo 6 de febrero.

Será su cuarta participación olímpica después de Sochi 2014 y Pekín 2022, donde consiguió sendos diplomas, y Pyeongchang 2018.

"No sé qué ha pasado en el salto"

Y es que un segundo estuvo a punto de cambiarlo todo: "Bastante que estoy vivo, chaval. Vaya pedazo de piña. No sé que ha pasado en el salto, que me he ido muy hacia delante", explica a Antena 3 Deportes desde la playa de La Concha en su San Sebastián natal.

A tan sólo dos semanas de los Juegos Olímpicos, Lucas Eguibar perdió el control de la tabla y dio una vuelta de campana golpeándose en la cabeza: "Cuando me estaban preguntado si estaba bien y haciendo muchas preguntas, me di cuenta de que no sabía dónde estaba ni cómo había llegado a ese lugar".

Pero, para sorpresa de todos, salió ileso: "Se ve una caída muy fea y yo creo que tuve suerte de no haberme hecho nada".

Centrado en las medallas

A la mañana siguiente, Lucas ya quería entrenar para los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos, que comenzarán el 6 de febrero: "El otro día en mi cabeza no entraba la opción de no ir a los Juegos, por supuesto iba a ir. Le pregunté a mi fisio a ver si podía correr al día siguiente".

Y es que este susto no va a alejar a Lucas Eguibar de sus metas: "El objetivo es ganar". El snowboarder vasco es todo un campeón que espera luchar por las medallas en Milán-Cortina.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La emotiva despedida de Davinchi a su padre, fallecido en el accidente de tren en Adamuz: "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad"

David Cordón 'Davinchi', en un partido con el Getafe

Publicidad

Deportes

El gran susto de Lucas Eguibar antes de los Juegos: "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña"

El gran susto de Lucas Eguibar antes de los Juegos: "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña"

El ex snowboarder Ryan Wedding

El FBI detiene al exolímpico Ryan Wedding, uno de los narcos más buscados de Estados Unidos

Álvaro, el niño con una mutación genética que une a Sevilla y Betis por una buena causa

Álvaro, el niño con una mutación genética que une a Sevilla y Betis por una buena causa

Novak Djokovic, en su partido de segunda ronda del Open de Australia ante Francesco Maestrelli
Open de Australia

Boris Becker contradice a McEnroe: "Si hay alguien que sabe cómo ganar en Melbourne, ese es Novak Djokovic"

El culturista italiano Andrea Lorini
Culturismo

Hallan muerto en la cama de su casa al culturista italiano Andrea Lorini

El futbolista del Getafe David Cordón (i), durante el entierro de su padre
Accidente Tren Adamuz

Las palabras de Davinchi en el funeral de su padre, fallecido en el accidente de trenes en Adamuz: "Sé que me va a dar fuerzas en cada paso"

El futbolista del Getafe, junto a familiares y amigos, dieron el último adiós a David Cordón, padre de Davinchi y que falleció en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el funeral celebrado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva.

Carlos Alcaraz y Tommy Paul, en acción en el Open de Australia 2026
Open de Australia

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario y dónde ver el partido de octavos del Open de Australia 2026

Todos los detalles del partido de octavos de final del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Moutet en el Open de Australia

Carlos Alcaraz iguala un récord impensable de Björn Borg en grand slam

Carlos Alcaraz se saluda con Moutet tras su victoria en la Rod Laver Arena

Carlos Alcaraz se divierte y gana ante Moutet para citarse con Tommy Paul en los octavos de final del Open de Australia

Lucas Hernández en un partido con el PSG

Lucas Hernández, jugador del PSG, acusado de tráfico de personas junto a su mujer

Publicidad