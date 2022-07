Sergio García renuncia al Circuito Europeo y a la Ryder Cup: "No me siento querido"

Uno de los mejores golfistas españoles del siglo acaba de anunciar su renuncia del Circuito Europeo (DP World Tour actualmente), por lo que no podrá disputar la Ryder Cup, entre otros muchos torneos importantes.

"En el Tour Europeo no me he sentido querido"

"Tengo claro lo que voy a hacer con el Circuito Europeo, probablemente dejarlo. Yo quiero jugar donde me quieren, me gusta sentirme querido y sinceramente en el Tour Europeo no me siento querido ahora", ha explicado el golfista valenciano.

Esto supone claramente un antes y un después en la carrera de Sergio García, un jugador histórico que labró su nombre gracias, en gran parte, a la Ryder Cup, competición en la que ostenta el récord de jugador con más puntos de la historia.

"Jugaré menos y estaré más en casa, haré efectiva mi renuncia"

El español explicó que no se siente querido: "Hay comentarios que no te hacen sentirte bien. He dado más de la mitad de mi vida al Tour Europeo y sentir que porque tomas una decisión personal y profesional y miras una vez por ti te traten así, pues no merece la pena. Es una pena porque el Circuito Europeo se va a convertir en el quinto del mundo", aseguró.

¿Qué hará a partir de ahora? "Tengo lo que tengo y estoy muy contento de ello y lo quiero disfrutar al máximo. Jugaré menos, estaré más en casa. Si no juego grandes pues no los juego, pero sinceramente tampoco me importa mucho. Me da pena por la Ryder Cup, pero por cómo estoy jugando pues tampoco estaría para la Ryder. No es oficial mi renuncia pero voy a hacerla efectiva", explicó García.

Al 'darse' de baja del Circuito Europeo, García solo podrá jugar el Masters de Augusta (campeón en 2017) y apenas podrá disputar 8 torneos al año.