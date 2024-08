La Federación de Ajedrez de Rusia (FAR) está considerando la posibilidad de descalificar permanentemente a Amina Abakárova, campeona del Distrito Federal Cáucaso Norte, tras ser detenida por presuntamente intentar envenenar a una competidora durante el campeonato de la república rusa de Daguestán.

Según declaraciones de Saszhi Sazhídov, presidente de la Federación de Ajedrez de Daguestán, a la agencia oficial rusa TASS, Abakárova fue excluida de inmediato del torneo y enfrenta no solo la descalificación de por vida, sino también la pérdida de su empleo y un posible proceso penal.

El incidente ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando una cámara de videovigilancia capturó a Abakárova esparciendo una sustancia, identificada posteriormente como un compuesto de mercurio, en la mesa de su oponente, Umaiganat Osmánova.

Durante la partida, Osmánova se sintió mal y requirió atención médica, aunque afortunadamente no hubo más afectados por la sustancia altamente tóxica. "Por suerte, Osmánova está bien y recibió el tratamiento necesario. Fue enviada a casa y su vida no corre peligro," informó Alexandr Tkachov, director ejecutivo de la FAR, al medio digital Sport-Express.

La Calle Larios de Málaga un punto de encuentro para ajedrecistas

En el corazón de Málaga, la emblemática calle Larios se ha convertido en un vibrante punto de reunión para los amantes del ajedrez. Cada martes, jueves y sábado, decenas de personas se congregan para participar en partidas al aire libre, disfrutando de la atmósfera única de la calle más famosa de la ciudad.

Organizados por José Antonio Sánchez, un jubilado malagueño, estos encuentros reúnen a jugadores de todas las edades, desde niños de 8 años hasta adultos de 88.

Sánchez, nacido en el barrio de la Trinidad pero residente en Francia durante gran parte de su vida, decidió regresar a Málaga tras su jubilación. Inspirado por la tradición de jugar al ajedrez en parques neoyorquinos, trajo esta práctica a la calle Larios, instalando seis tableros y doce sillas plegables para mayor comodidad de los participantes.

"Aquí, la gente de todo el mundo se mezcla y comparte su pasión por el ajedrez", comenta Sánchez, mencionando la diversidad de origen de los jugadores, que incluyen visitantes de América, India, Países Bajos y Suecia.

La iniciativa ha atraído a un grupo de 240 personas, quienes valoran tanto el aspecto social como el desafío intelectual del ajedrez. El papel de Sánchez es fomentar el aprendizaje y la camaradería. En la calle Larios, el ajedrez no solo sirve como entretenimiento, sino también como un medio para unir generaciones y culturas distintas.

En medio de las tiendas de lujo y los espectáculos de luces, los transeúntes se detienen para observar las partidas, maravillados por la mezcla de tradición y modernidad. Es un 'jaque mate' al aburrimiento, donde el ajedrez se convierte en el hilo conductor de una comunidad diversa y apasionada.

