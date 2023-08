La Federación Internacional de Ajedrez prohíbe a las mujeres trans participar en los torneos femeninos

La polémica que rodea a las personas trans en las competiciones está al orden del día en el mundo del deporte. Ya pasó en el atletismo y en el ciclismo. Ahora le toca al ajedrez. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha prohibido a las mujeres trans participar en las competiciones femeninas oficiales. La prohibición entrará en vigor el próximo 21 de agosto.

Ahora, la FIDE lleva a cabo un "análisis exhaustivo" de la evolución de la situación. Se trata de un proceso que podría durar hasta dos años para analizar las consecuencias. "En el caso de que el género haya sido cambiado de masculino a femenino, el jugador no tendrá derecho a participar en eventos oficiales de la FIDE para mujeres hasta que la FIDE tome una nueva decisión", ha explicado la federación.

Desde la federación señalan que "este es un tema en evolución para el ajedrez y que, además de las regulaciones técnicas sobre las regulaciones trans, puede ser necesario desarrollar políticas adicionales en el futuro en línea con la evidencia de la investigación". Así lo indican en una declaración por correo enviada a Reuters. La decisión ha sido tomada para definir mejor -dicen- los procesos involucrados cuando un jugador cambia de género.

Prohibiciones deportivas para mujeres trans

Los jugadores trans pueden seguir compitiendo en las categorías "abiertas" de los torneos, pero no en las oficiales. Han endurecido sus normas de participación para las mujeres trans en las competiciones femeninas de élite. No es el único deporte en el que existen prohibiciones así. El mes pasado, el organismo rector del ciclismo mundial dictaminó que las mujeres transgénero no podrían competir en eventos femeninos .

Mientras, World Aquatics reveló que debutaría una nueva categoría abierta para atletas transgénero en el evento de la Copa Mundial de Natación de este año en Berlín después de votar el año pasado para impedir que los atletas transgénero compitieran en carreras de élite femeninas.

Las polémicas palabras de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los JJOO de Tokio dio su opinión sobre las mujeres trasnsexuales y si se debe o no permitir que compitan con otras mujeres. "Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", opinó la atleta.