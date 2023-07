Rusia castiga a Isinbáyeva, doble campeona olímpica, por no apoyar la guerra de Ucrania

El Frente Popular de Toda Rusia expulsará este martes de su comité central a la deportista Yelena Isinbáyeva -doble campeona olímpica de salto con pértiga- por no apoyar la guerra en Ucrania. Así lo ha informado la agencia rusa TASS. La plataforma electoral del presidente Vladimir Putin celebrará una votación extraordinaria este mismo martes para zanjar cuanto antes este tema.

Isinbáyeva, que actualmente reside en Tenerife, ha sido objeto de duras críticas por negar cualquier vinculación con el Ejército ruso (a pesar de formar parte del club militar CSKA). Una de las críticas más duras vino del ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, tachando de "inaceptable" despreciar tanto un rango militar como "los eventos en marcha en su país natal". A su vez, las autoridades de la región rusa de Daguestán adelantaron que retirarán el nombre de Yelena Isinbáyeva de un estadio de atletismo.

Origen de la polémica

La polémica con Isinbáyeva surgió cuando la más conocida como "zarina de la pértiga" anunció en las redes sociales que en septiembre reanudará su trabajo en el Comité Olímpico Internacional (COI). Isinbáyeva señaló que el rango de mayor que recibió en 2015 al militar en el CSKA, el club del Ejército ruso, es "puramente nominal". Además, recordó que "nunca" sirvió en las Fuerzas Armadas, ni ejerció como diputada ni perteneció al partido del Kremlin.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, defendió a la deportista llamando a los rusos a no precipitarse en sus juicios y le restó importancia al hecho de que Isinbáyeva resida en España (donde al parecer tiene tres propiedades inmobiliarias).

"Ella no condenó nada ni criticó a nadie. En su honor cuantas veces sonó nuestro himno y se izó nuestra bandera. Eso hay que recordarlo", dijo Peskov.

El COI toma medidas

Posteriormente, el COI aprobó en marzo la participación de los atletas rusos y bielorrusos en calidad de neutrales, pero rechazó la de equipos nacionales y deportistas que apoyan la guerra o forman parte de clubes vinculados con el Ejército y las fuerzas de seguridad, por ejemplo, el CSKA.

"Soy una persona de paz. Siempre lo fui y siempre lo seré"

Por lo tanto, por formar parte de este club, el COI suspendió provisionalmente la participación de Isinbáyeva en las actividades de dicho organismo. A pesar de ello, su comité de ética dijo que finalmente podrá continuar su labor, puesto que la rusa no tenía un contrato con el Ejército y no apoyaba la campaña militar en Ucrania. "Soy una persona de paz. Siempre lo fui y siempre lo seré. Siempre he creído y creeré en lo mejor de cada persona", aseguró Isinbáyeva.