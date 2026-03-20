Ronnie O'Sullivan hace historia y logra la mayor puntuación de la historia del snooker

Ronnie O'Sullivan, más conocido como 'El Cohete' por su rapidez y precisión a la hora de embocar bolas en una mesa de billar, ha vuelto a demostrar que probablemente sea el jugador con más talento de la historia del snooker. El siete veces campeón del mundo de snooker firmó en el World Open de Yushan (China), ante Ryan Day, el mayor break de la historia de este deporte. El jugador de 50 años de Wordsley firmó una tacada de 153 puntos, la mayor de la historia del snooker profesional.

El ganador de ocho trofeos Masters dejó sin opciones a su oponente para ganar una bola libre, tras un error de Ryan Day, y despejó la mesa para lograr la puntuación más alta en la historia del snooker, superando los 147 puntos que hasta el momento era el mejor 'break' en una partida profesional de snooker, establecido por Jamie Burnett en los clasificatorios del Campeonato del Reino Unido en 2004.

O'Sullivan dejó la bola blanca posicionada detrás de otras bolas al comienzo del frame, y después de que Day no lograra golpearla, el siete veces campeón del mundo embocó una verde como si fuera una roja extra y luego terminó con una negra.

"Fue un momento bastante genial, realmente feliz de hacerlo"

El jugador de 50 años luego encadenó 15 bolas rojas, 13 negras y dos rosas antes de limpiar la mesa y volver a hacer historia en el snooker.

"Fue un momento bastante genial, realmente feliz de hacerlo. Gracias a todos los que me han apoyado", indicó O'Sullivan en un video en X.

'El Cohete' venció a Ryan Day (5-0) en los cuartos de final del World Open de Yushan (China), antes de medirse en semifinales a Wu Yize.

Neal Foulds, exnúmero 3 del mundo y ganador del International Open de 1986, el Dubai Masters de 1988, el Scottish Masters de 1992 y el invitacional Pot Black en 1992 estaba comentando la partida entre Ronnie O'Sullivan y Ryan Day para TNT Sports, admitió que ver el récord de Ronnie fue "un momento increíble"

"Un privilegio estar aquí para ver eso y poder comentarlo", admitió Neal Foulds durante la retransmisión para TNT Sports.

"Fue un momento increíble para mí ver a O'Sullivan hacer lo que hizo. Un break de 153, es casi como: '¿De verdad pasó? ¿Lo he soñado?' Increíble", concluyó Neal Foulds.