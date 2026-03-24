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Regresa el fútbol chapas al patio de un colegio en Sevilla: "Las intercambian luego en el parque"

La iniciativa de un profesor de educación física del colegio Juan XXIII de Marchena ha sido todo un éxito. El objetivo es fomentar los valores y la convivencia a través del juego. Sus alumnos han aprendido a jugar y están enganchados.

El fútbol chapas ha vuelto al patio de un colegio sevillano, los alumnos han aprendido a jugar y se ganan las chapas por su buen comportamiento

Regresa el fútbol chapas al patio de un colegio en Sevilla: "Las intercambian luego en el parque"

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Vanessa Blasco
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Las chapas han vuelto al patio del colegio, concretamente al centro Juan XXIII de Marchena en Sevilla. Se trata de una iniciativa del profesor de educación física para fomentar la relación entre los alumnos y el juego en grupo, buscando que los chavales dejen de lado las nuevas tecnologías y salgan a jugar a la calle.

Al principio los alumnos acogieron con cierta extrañeza la propuesta, ya que algunos habían oído hablar de las chapas pero ninguno había jugado. "Maestro, ¿nos vas a traer aquí fútbol chapas, eso qué es?", así nos contaba el profesor Kike Castilla a Antena3 Deportes la reacción de sus alumnos cuando les contó la idea de las chapas.

Poco a poco los chavales le han ido cogiendo el truco y podríamos decir que ahora están enganchados. "Ellos me cuentan que han intercambiado chapas en el parque, que juegan con sus padres o con sus hermanos pequeños", satisfecho nos habla Kike de cómo sus alumnos han acogido muy bien el nuevo entretenimiento.

Si les preguntamos a ellos qué sería el juego de las chapas, esta era la respuesta de uno de los chavales: "Un juego muy antiguo que hemos revivido y nos gusta".

"Las chapas hay que ganárselas"

El profesor de educación física es el encargado de hacer las chapas, ha elaborado unas 2.000 y ni se compran ni se venden. Las chapas hay que ganárselas, es el premio al buen comportamiento de los alumnos en clase: "En educación física cuando nos portamos bien el maestro nos da chapas", nos contaba una de las alumnas. Y otro nos decía: "El profesor mete la mano en la caja y nos da una al azar y me tocó la de Lamine Yamal".

Los alumnos saben que la buena actitud se premia y después entre ellos pueden intercambiarlas. Jugar sí, pero también fomentar los valores a través del juego y las relaciones entre ellos. "Jugamos entre amigos, intercambiamos y socializamos entre nosotros", así ve este juego otro de los niños.

A las chapas han jugado nuestros abuelos, nuestros padres... y ahora también estos pequeños en el colegio. Una tradición que resiste al paso del y nunca pasa de moda.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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