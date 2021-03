Queralt Castellet logra la medalla de plata en la última prueba de la Copa del Mundo de halfpipe en Aspen

Queralt Castellet ha redondeado una semana de ensueño y ha logrado la medalla de plata en la segunda y última prueba de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard, disputada en la estación estadounidense de Aspen (Colorado).

Este éxito de la rider catalana se une al logrado hace una semana en los Mundiales de Snowboard, disputados también en Aspen, y en los que Queralt logró un histórico bronce en la disciplina de halfpipe.

Esta vez, Queralt acabó segunda en la prueba de la Copa del Mundo de halfpipe, disputada este domingo en Aspen, lo que le hace finalizar en tercera posición en la general.

Queralt: "Estoy muy contenta con el progreso, de como estoy andando"

La 'rider' sabadellense de 31 años suma su decimoquinta medalla -cuarta de plata- en la Copa del Mundo, en la que acumula seis victorias. Castellet se hizo con la segunda plaza con los 86,00 puntos que sumó en su segunda manga. En la primera hizo 32,50 y en la tercera, sólo 18,00.

La victoria fue para la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim, que firmó la medalla de oro gracias al 90,50 con el que saldó su primer intento. Después hizo 9,50 y 29,75. El podio lo completó la japonesa Sena Tomita con 82,50.

"Estoy muy emocionada por este resultado ya que es producto de muchísimo esfuerzo y trabajo en una temporada muy compleja. Estoy muy contenta con el progreso, de como estoy andando y de mi variedad porque en cada clasificación no he hecho ninguna ronda igual y he estado constantemente adaptándome, cambiando de rondas y evolucionando en todos los hits", confesó Queralt tras esta nueva medalla.